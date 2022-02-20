Tử vi tuần mới từ ngày 21/2 đến ngày 27/2/2022: tuổi Thìn đón nhận tin vui về tài lộc, tuổi Ngọ tài vận hanh thông công danh xuôi thuận

Phương diện tài lộc có dấu hiệu tiến triển lạc quan chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Bên cạnh các khoản lương thưởng đều đặn hàng tháng, những người tích cực dành thời gian cho các công việc tay trái cũng sẽ thu về trái ngọt. Bạn nhận thấy sức lao động của mình được trả giá xứng đáng.

Tiếc rằng, theo tử vi tuần mới từ 21-27/2/2022 của 12 con giáp, chuyện tình cảm của bản mệnh chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn và nửa kia vẫn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng hợp. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa để hóa giải những bất đồng, giúp gia đình được bình yên.

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu phát triển rực rỡ trong tuần này. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể nhận được một khoản kha khá. Đây chính là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai, bất kể khó khăn vất vả.

Với người làm công ăn lương, trên phương diện sự nghiệp, bạn cần chú ý hạn chế mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp trong những ngày từ giữa tuần trở đi. Hãy chú ý đến cách ăn nói, hành xử của mình để không gây nên những tranh chấp không đáng có.

Người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng tương đối lý tưởng. Vì thế, bạn nên giữ tinh thần tích cực, cởi mở và thử cho đôi bên cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau.

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu phát triển rực rỡ trong tuần này. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có thể nhận được một khoản kha khá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp phải một vài khó khăn trong sự nghiệp vào những ngày đầu tuần. Kiếp Tài và Tỷ Kiên khuyên bạn nên giữ vững lập trường của mình, đồng thời không tham lam chức quyền, tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi. Nếu bạn nghiêm túc, tập trung làm việc thì Chính Quan và Thiên Quan sẽ đem đến cho bạn cơ hội thăng chức, tăng lương, nhiều người ngưỡng mộ.

Tài lộc chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Chỉ đến cuối tuần, khi Thiên Tài xuất hiện, túi tiền của bạn mới có dấu hiệu cải thiện. Một vài người có thể phát tài dựa vào may mắn của mình, song bạn không nên có suy nghĩ sống dựa vào những trò may rủi. Muốn giàu có, bạn cần phải bỏ công sức ra lao động.

Tuổi Mão

Một vài khó khăn do Kiếp Tài và Tỷ Kiên mang tới vào đầu tuần lại là cơ hội để người tuổi Mão vươn lên khẳng định bản thân mình. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc trước các thử thách thì dần dần, bạn sẽ tìm thấy lối ra cho mình. Chính Quan và Thiên Ấn là dấu hiệu khẳng định bạn sẽ được cất nhắc hoặc được đánh giá cao.

Chuyện tài lộc có chút ít khởi sắc vào cuối tuần, khi bạn nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy khoản tiền này không quá lớn, nhưng cũng chứng tỏ mọi công sức bạn bỏ ra đều không uổng phí. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Thìn

Đây là một tuần mà người tuổi Thìn nhận được rất nhiều tin vui về tài lộc. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng đổ về tới tấp. Công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn có một túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

Tuy nhiên, Thiên Cẩu chiếu mệnh cho thấy để kiếm được khoản tiền đó, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, có sức khỏe là có tất cả, không nên làm việc quá sức dù có muốn cải thiện thu nhập đến đâu.

Người làm công ăn lương muốn kiếm một khoản kha khá thì cần phải nhắc nhở mình cố gắng vượt qua những khó khăn xuất hiện vào giữa tuần. Bạn có thể gặp phải bất đồng ý kiến với lãnh đạo, song nếu bạn diễn đạt quan điểm của mình rõ ràng thì bạn có thể thuyết phục được lãnh đạo tin theo mình.

Đây là một tuần mà người tuổi Thìn nhận được rất nhiều tin vui về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này, người tuổi Tỵ nhận nhiều tài lộc, thuận đường công danh. Công việc của con giáp tiến triển thuận lợi. Tinh thần trách nhiệm cao cộng với kinh nghiệm vốn có, dường như không có khó khăn nào có thể làm khó được bạn. Mọi thứ diễn sẽ diễn ra theo kế hoạch, bản mệnh nhận được sự thừa nhận, ngưỡng mộ từ mọi người.

Thần may mắn mang đến điềm lành trong chuyện tiền bạc cho con giáp. Chỉ cần biết cách tận dụng những thế mạnh sẵn có, bạn sẽ đủ khả năng để kiếm được khoản tiền không hề nhỏ từ cả công việc chính lẫn phụ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trong tuần mới tài vận hanh thông, công danh xuôi thuận. Vận trình công việc của con giáp may mắn diễn ra khá dễ dàng, thuận lợi. Những hợp đồng, kế hoạch được tiến hành trong giai đoạn này để diễn ra trôi chảy, mang đến nhiều tài lộc không ngờ. Khi bắt tay vào thực hiện trong thực tế, Ngọ còn học được nhiều kinh nghiệm mới để chuẩn bị cho những dự án lớn hơn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ diễn ra với nhiều diễn biến tích cực. Con giáp độc thân tìm được nửa kia phù hợp, nhân duyên có thể sẽ nở hoa kết trái trong tương lai. Người đã có gia đình được hưởng trọn niềm vui sum họp, hạnh phúc mãi về sau.

Tuổi Mùi

Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mùi không được thuận lợi. Con giáp này có thể phải nhận lấy sự gièm pha. Hãy giữ vững quan điểm, lập trường của mình, đồng thời tập trung vào giải quyết tốt nhiệm vụ được giao, cố gắng bỏ ngoài tai lời thị phi.

Đáng mừng là cát tinh sẽ mang lại ít nhiều may mắn cho tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bản mệnh hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Vận trình tài lộc có những dấu hiệu khá khả quan vào đầu tuần. Tuổi Mùi có thể nhận được tiền thưởng, tiền mừng từ cấp trên hoặc bè bạn. Với người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh dần nhận được những mối hàng triển vọng, có khả năng mở rộng đầu tư, kinh doanh, đem lại nhiều lời lãi hơn.

Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mùi không được thuận lợi. Con giáp này có thể phải nhận lấy sự gièm pha. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần mới có nhiều bước tiến nổi bật. Con giáp mở rộng các mối quan hệ xã hội và gặp được nhiều người tài có cùng chí hướng. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh hợp tác làm ăn, tiến hành các kế hoạch còn dang dở để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Dự đoán, trong một số trường hợp, Thân có thể phất lên giàu có trong vòng 1 đêm.

Sức khỏe của Thân trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe từ bên trong.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của tuổi Dậu không được thuận lợi. Con giáp này thường xuyên kiêu ngạo, cho mình là người đúng nhất nên sẵn sàng mâu thuẫn với cả cấp trên. Bản mệnh cần khiêm tốn hơn trong công việc, có như vậy bản mệnh mới có thể tiến bộ được.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm giữa tuần. Con giáp này có thể tự tìm ra hoặc được giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Hãy nắm bắt cơ hội thuộc về mình nhưng vẫn cần cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Đặc biệt đây là một tuần cực kỳ may mắn đối với tuổi Dậu trên phương diện tình duyên.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn xuất hiện. Hung tinh cho thấy ngọn nguồn rắc rối của bản mệnh có thể bắt nguồn từ bất cứ ai, như là cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bản mệnh, khiến công việc rơi vào tình trạng trì trệ. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này, hạn chế suy nghĩ tiêu cực hoặc ăn uống không điều độ.

May mắn, tài lộc của con giáp này lại phát triển rất tốt vào thời điểm đầu tuần. Những mối đầu tư trước đó mang lại cho tuổi Tuất nguồn lợi nhuận khả quan bất ngờ. Điều đó cho thấy bản mệnh là người có tầm nhìn, những quyết định bản mệnh đưa ra là hoàn toàn đúng đắn.

Tuổi Tuất cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn xuất hiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi rực rỡ vào thời điểm cuối tuần. Người làm nghề tự do và người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập. Quý nhân có thể xuất hiện giới thiệu cho bản mệnh những mối hợp tác nhiều triển vọng.

Về phương diện tình cảm, nhân duyên của người độc thân phát triển theo chiều hướng khá tốt đẹp vào thời điểm giữa tuần, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này có thể giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, thậm chí nhận ra ai là người luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình.

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