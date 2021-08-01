Tử vi tuần mới từ ngày 2/8 đến 8/82021: Tuổi Hợi được Cát Tinh hỗ trợ công việc, Tuổi Tỵ bứt phá về tài chính và sự nghiệp

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tài tinh xuất hiện những ngày đầu tuần mang lại tiền bạc cho tuổi Tý. Nhưng bản mệnh chớ nên khoe khoang vì luôn có tiểu nhân rình rập. Thực tế là những ai giả vờ thân thiết chỉ vì con giáp này có tiền đều là mối quan hệ không đáng dành thời gian.

Về phương diện tình cảm, tuổi Tý thường cảm thấy buồn vì những lời hứa hẹn giữa hai người chưa được thực hiện. Khi lời nói như gió bay đi thì con giáp này có nhắc lại cũng chỉ thêm bực mình vì đối phương ngơ ngác không hiểu bản mệnh nói gì. Lỗi cũng chỉ ở việc con giáp này quá cả tin mà thôi.

Tử vi nhắc nhở tuổi Tý trong tuần xuất hiện tiểu nhân gian xảo nên phải luôn đề phòng. Thậm chí dù buồn nhưng con giáp này phải đối mặt với sự thật khi nhận ra bản chất thật của bạn bè xung quanh. Đừng ngần ngại mà hãy thẳng thắn nói về cảm xúc của mình cho họ biết và chấm dứt mối quan hệ nếu cần.

Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình không được như ý, nhất là con giáp này không tìm được tiếng nói chung với người lớn tuổi, thậm chí có người nói lời tổn thương hoặc chê bai năng lực của mình. Nhưng với người thân thì bản mệnh nên bao dung, học cách gỡ bỏ sự tự ái cá nhân và lắng nghe với tất cả thái độ chân thành.

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, mặc dù tuổi Sửu từng có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc của mình nhưng có thể vì giọt nước tràn ly, con giáp này chẳng nhẫn nhịn được nữa nên đã nổi nóng khi nói về một vấn đề liên quan đến công việc.

Những mâu thuẫn tại nơi công sở hoặc ảnh hưởng bởi kẻ tiểu nhân nào đó khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng. Con giáp này tốt nhất cần lên dây cót tinh thần cho mình để có thể buông bỏ bớt những gì không đáng để bận lòng.

Đầu tuần có những chuyện không đâu vào đâu, có thể đòi hỏi con giáp này phải tự mình chất vấn bản thân hay những người khác về những sự việc không hay xảy ra gần đây. May mắn là giữa tuần có cát tinh hỗ trợ công việc hanh thông nên cuộc sống của con giáp này được yên ổn trở lại.

Chuyện tình cảm mới là vấn đề chính khiến tuổi Sửu muộn phiền trong tuần mới, điều này một phần là do con giáp này, chớ nên chỉ trích đối phương vô cớ. Nếu làm sai điều gì, bản mệnh càng thú nhận sớm, vấn đề càng được giải quyết ổn thỏa hơn.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuổi Sửu từng có thể nổi nóng khi nói về một vấn đề liên quan đến công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, có nhiều sự cố khiến tuổi Dần chỉ muốn bỏ cuộc. Vốn là người mạnh mẽ, mang trong mình nhiều hoài bão, nhưng khi nhiều việc không thành, con người yếu đuối bên trong lại xuất hiện và đôi lúc thực tế khiến con giáp này chùn bước.

Một tuần khó khăn từ đầu tuần, nhất là xuất hiện vào cuối tuần có thể trong công việc con giáp này sẽ bị mất kiểm soát. Nhưng hãy nghĩ lại lý do mà mình bắt đầu, hãy mạnh dạn theo đuổi ước mơ tới cùng, rồi niềm tin và sự gan lì của sẽ đưa bản mệnh đến thành công.

May mắn là với sự xuất hiện của cát thần nên con giáp này sẽ có người giúp sức, thậm chí họ chỉ đưa ra một lời chỉ dẫn đơn giản cũng đủ mang lại cho tuổi Dần ý tưởng để tự giúp mình thoát ra khỏi khó khăn hiện tại.

Chuyện tình cảm của nhiều cặp đôi không thể hóa giải khi hai người không chịu lắng nghe nhau, thậm chí có những người giận nhau nhiều ngày không liên lạc. Với ai đang độc thân nên có mục tiêu rõ ràng, cách tốt nhất để rút ngắn thời gian là tự làm rõ mục đích của chính mình khi tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuổi Mão khá vô tư trong việc giúp đỡ người khác nhưng có lúc cảm thấy thất vọng vì người ta không đánh giá cao những việc con giáp này làm, thậm chí có người còn quay ra nói xấu lại. Dù bản mệnh có thoải mái với lẽ sống cho đi đến đâu, vẫn nên đặt ra ranh giới phù hợp cho bản thân.

Cách hành xử của ai đó khiến cho con giáp này không hài lòng một chút nào, họ làm tổn thương lòng tự trọng của bản mệnh, khiến buồn. Đừng để cho họ làm như vậy thêm nữa, hãy thẳng thắn nói với họ thì hơn.

Vui buồn lẫn lộn nhưng cuối tuần có cát thần che chở nên con giáp này sẽ tìm được niềm vui của mình khi tụ tập bạn bè hoặc người thân. Bản mệnh có thể có một cuộc tụ hội và ăn uống rất vui vẻ.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu đi xuống, tuổi Mão không còn thấy vui với mối quan hệ kéo dài mà không có kết quả. Con giáp này nên rút ra kinh nghiệm trước khi lựa chọn đối tượng. Bản mệnh phải xác định từ đầu rằng mình đang muốn một tình yêu lâu dài hay chỉ một mối quan hệ theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho biết từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, khó khăn đến với tuổi Thìn ngay từ đầu tuần. Rắc rối xảy ra trong cả vấn đề tiền bạc lẫn mối quan hệ nhưng đừng buồn phiền vì mọi chuyện sẽ qua. Cuối tuần mang đến cơ hội hợp tác hiếm hoi về mặt sự nghiệp cho con giáp này, hãy cố gắng nắm bắt nó.

Cách để con giáp này có một tuần làm việc hiệu quả chính là học cách tương tác, đồng hành với những người xung quanh, thay vì làm mọi việc một mình. Đồng hành cùng với mọi người sẽ mang lại hiệu quả cao hơn là bản mệnh nghĩ.

Làm việc nhóm không phải là điều khiến cho con giáp này cảm thấy thích thú tuy nhiên đó lại là một công việc rất hiệu quả. Cũng nhờ thế mà con giáp này sẽ có thể trau dồi khả năng lãnh đạo của mình. Vì thế, hãy cố gắng.

Tuần này là thời điểm con giáp này phải đối diện với tình cảm của mình, nếu cần phải buông tay thì cần hãy nghĩ lại. Với những người độc thân, nếu linh cảm về đối phương không tốt, bản mệnh nên cân nhắc lắng nghe trực giác nhạy bén của mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần của 12 con giáp, từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, công việc của tuổi Tỵ có nhiều người giúp sức, mang đến cho con giáp này cơ hội vàng để bứt phá mảng tài chính và sự nghiệp. Hãy tận dụng ngày này để xúc tiến những kế hoạch quan trọng mình đang ấp ủ.

Tuần mới tiền bạc vô cùng rực rỡ khi có tài tinh che chở, người đầu tư có nhiều quyết định khôn ngoan để thu về lợi nhuận cho mình. Người chưa có kinh nghiệm được tiếp xúc với những thông tin đáng giá để học hỏi nhiều hơn, chuẩn bị cho những bước đệm thành công trong tương lai.

Tuy nhiên vận trình tình cảm tuổi Tỵ không được như ý, chớ nóng vội mà làm hỏng việc. Trước khi quyết định sẽ tán tỉnh ai đó, bản mệnh nên đảm bảo mình cũng đã có những hiểu biết khái quát về đối phương. Người có đôi có cặp nên lắng nghe để thấu hiểu, biết chia sẻ với một nửa của mình nhiều hơn.

Bên cạnh đó, hung tinh tuần này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Khi có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi thì con giáp này hãy tận dụng đi. Nếu cứ tham công tiếc việc thì việc khó thành mà bản thân lại thêm phần mệt mỏi.

Theo tử vi tuần của 12 con giáp, từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, công việc của tuổi Tỵ có nhiều người giúp sức, mang đến cho con giáp này cơ hội vàng để bứt phá mảng tài chính và sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuổi Ngọ không có gì đáng lo ngại, về công việc. Tuy nhiên trong giao tiếp, con giáp này nên chú ý chọn ngôn từ cho thật cẩn thận rồi mới trình bày ý kiến của mình. Có những điều tưởng như đơn giản nhưng lại là vô cùng quan trọng.

Có thể lâu nay bản mệnh không quá quan tâm chi tiết vì nghĩ rằng mình làm việc lớn nên cần phải quan tâm đến việc lớn lao cho đỡ lãng phí thời gian. Thế nhưng sự thật là con giáp này phải hiểu rõ chi tiết thì toàn cục mới ổn thỏa.

Đầu tuần cát tinh xuất hiện nên mọi sự thuận lợi. Tuy vậy con giáp này sẽ cần thêm sự hỗ trợ từ nhiều người khác nữa thì ý tưởng mới có thể thành công. Do đó, tìm kiếm đồng minh sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của con giáp này. Cẩn thận vì cuối tuần có những rắc rối bất thường xảy ra.

Tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối tình tiền, chuyện tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm trong mọi mối quan hệ. Do đó, nếu cảm thấy việc chi trả quá khả năng tài chính của mình, con giáp này vẫn có thể nói khéo để đối phương thông cảm cho. Đừng ép buộc bản thân để rồi nảy sinh nhiều cảm xúc tiêu cực giữa cả hai.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, đầu tuần vô cùng khó khăn với tuổi Mùi nhưng ngay khi có cát tinh xuất hiện vào giữa tuần thì mọi thứ đã đi theo guồng quay cũ, con giáp này không còn cảm thấy ngỡ ngàng, bối rối nữa và bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống một cách ổn thỏa.

Tuần mới của tuổi Mùi nhìn chung khá thanh bình, trong công việc đừng cho rằng việc thay đổi suy nghĩ về một vấn đề nào đó là không hợp lý. Con giáp này hãy tiếp nhận thông tin và phân tích thấu đáo, việc này cho thấy bản mệnh khôn ngoan hơn trong cách nhìn nhận vấn đề mà thôi. Hãy suy nghĩ một cách sâu sắc hơn và bản lĩnh hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi có dấu hiệu đi vào bế tắc. Khoảng thời gian đầu tuần bản mệnh có hi vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp nhưng đến giữa tuần con giáp này đã nhận ra tình huống đã bị thay đổi. Người độc thân cũng nên cân nhắc những lời mời hẹn hò trong thời gian này.

Ngoài ra trong tuần, bản mệnh thường muộn phiền vô cớ, dường như tuổi Mùi không thể để bụng một chuyện nào đó quá lâu. Nhưng trước khi con giáp này ba mặt một lời với đối phương về những suy nghĩ của mình thì cũng hãy cẩn trọng từng lời nói.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuần mới sẽ là giai đoạn mà tuổi Thân cảm thấy tỉnh táo, sung sức nhất để dành cho công việc. Thế nhưng cũng đừng quên rà soát lại toàn bộ kế hoạch. Đây là lúc con giáp này có thể nhìn nhận, đánh giá những tham vọng về sự nghiệp, đời sống cá nhân.

Đầu tuần đang hứng khởi thì khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng tuổi Thân hãy bình tĩnh vì con giáp này sẽ xử lý được sớm thôi. Miễn là bản mệnh tin vào sức mạnh nội tại và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ những người xung quanh mình là được.

Tuần mới cũng là lúc tuổi Thân muốn mở lòng mình ra, con giáp này muốn thử cho bản thân cơ hội được tìm hiểu thêm về một người khác giới. Chuyện tình cảm của các cặp đôi lại cần nỗ lực vun vén nhiều hơn từ hai phía. Thời gian này, hãy tạm gác lại công việc để dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia.

Tử vi tuần nói rằng thời điểm này bản mệnh rất đào hoa, thu hút nhiều người khác giới để ý, quan tâm tới mình. Tuy nhiên, sẽ có người gặp rắc rối nếu đó là tình cảm nơi công sở. Hai người nên kín đáo hơn, tránh ánh mắt dò xét của mọi người, còn nếu tình cảm sếp và nhân viên sẽ khiến con giáp này rơi vào tình huống khó xử.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều hy vọng và quyết tâm trong công việc. Con giáp này sẽ có cơ hội phát huy óc sáng tạo trên nhiều phương diện khác nhau. Chính điều này giúp bản mệnh nổi bật và được ưu ái hơn trong công việc nếu luôn tích cực thể hiện bản thân.

Nửa tuần đầu vô cùng khó khăn và nhiều trở ngại, nhưng nửa tuần sau mọi việc lại tốt đẹp khi có cát tinh soi đường, chỉ lối. Có thể thấy đây là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa hiếm có cho con giáp này.

Vận trình tình cảm của bản mệnh lúc này có dấu hiệu khởi sắc, người có đôi có cặp được trải nghiệm những giây phút lãng mạn với người mà họ đang hẹn hò. Tuy nhiên, người còn độc thân vẫn nên tìm hiểu kỹ dụng ý của đối phương đằng sau những chiêu thức tán tỉnh có phần quá đà.

Một số người cần phải tìm cách cân bằng lại cuộc sống, hãy chắc chắn rằng con giáp này đang không quá sa đà vào một phương diện mà bỏ quên những thứ khác. Ví dụ như tình cảm gia đình nếu lâu nay bị bỏ bê thì đây cũng là lúc bản mệnh gia tăng sợi dây kết nối với họ bằng những bữa ăn chẳng hạn.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều hy vọng và quyết tâm trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, đòi hỏi tuổi Tuất phải cẩn trọng hơn, con giáp này cần linh hoạt mới đủ khả năng xử lý các tình huống khó chịu xảy ra trong tuần này. Khi bản mệnh có thể thay đổi cách nhìn nhận vấn đề thì tự khắc sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu tuổi Tuất càng kỳ vọng đối phương làm cho mình vui, quan tâm mình nhiều hơn thì sẽ chỉ càng thấy buồn thêm vì sự hờ hững của người ấy. Đơn giản chỉ là vì họ không hiểu ý con giáp này và cách thể hiện tình cảm của hai giới khác nhau, nếu cần thiết, bản mệnh hãy nhẹ nhàng nói ra những ý muốn của mình.

Sao chủ đào hoa mang tới sự thu hút đặc biệt cho con giáp này, rất nhiều người khác giới làm quen, hỏi thăm, muốn được hẹn hò nhưng bản mệnh lại vẫn chưa thể mở lòng với ai.

Khó khăn đến ngay từ đầu tuần khi tiểu nhân cản đường nhưng con giáp này đừng buồn vì bản mệnh sẽ lại sớm tìm được niềm vui cho mình. Nhìn chung đây là tuần mà niềm vui và nỗi buồn xen lẫn, vì thế, nếu có điều gì không như ý thì cứ tin rằng ngày mai mọi sự sẽ khác.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 2/8 đến 8/8/2021, khả năng tuổi Hợi phải di chuyển thường xuyên hoặc có thể là thay đổi công việc là rất lớn. Đừng lo lắng vì điều này đi kèm với cơ hội gia tăng tài lộc cho con giáp này.

Tuần mới của tuổi Hợi khá trầm lắng, đơn giản vì con giáp này đã lên kế hoạch cho mọi việc và mọi thứ cứ diễn ra theo tiến trình cụ thể mà thôi. Tuy nhiên, nếu có cảm giác nhàm chán thì nên tìm cách thay đổi thực hiện một nhóm nhiệm vụ nào đó một chút.

Cát tinh hỗ trợ cho công việc và bản mệnh cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Nhưng sự ngay thẳng của con giáp này lại gây hại, có thể đó là nguyên nhân gây ra rắc rối cho nửa cuối tuần của tuổi Hợi.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi có thể sẽ rất căng thẳng chỉ vì thái độ chỉ trích của con giáp này. Nếu góp ý với bất cứ ai, bản mệnh cần đưa ra nhận xét mang tính xây dựng hơn. Trong khi nóng nảy, nên hạn chế việc nói nhiều vì càng nói con giáp này sẽ càng sai mà thôi.

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