Tử vi thứ Năm ngày 7/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ được Tam Hội nâng đỡ 'tới bến', Tuất - Hợi tránh 'múa rìu qua mắt thợ' mà hỏng chuyện

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan gây rối, người tuổi Tý cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng phải tranh chấp, thị phi. Bạn không nên để những rắc rối này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên nói năng quá gay gắt, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì nhiều khả năng bạn đã gây ấn tượng xấu với cấp trên. Tốt nhất hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi.

Thực Thần chiếu cố, trong ngày hôm nay, những người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền công kha khá. Khoản tiền mà bạn nhận được hãy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Người tuổi này có bản tính ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Tuổi Dần

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng có thể phụ thuộc vào người khác.

Chính Ấn cho thấy bạn vốn là người có tài nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến với bạn là bởi bạn còn giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi. Hãy lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà luôn thảo luận với nhau mọi vấn đề để cùng tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Điều bạn cần làm bây giờ là tìm cách để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn.

Tuổi Thìn

Thương Quan cho thấy hôm nay không phải là một ngày phù hợp để người tuổi Thìn kiêu ngạo vì các điểm mạnh của mình. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn tìm chỗ đứng cho bản thân.

Khi đối diện với thất bại, bạn không nên bỏ cuộc quá nhanh chóng. Hãy bình tĩnh phân tích mọi việc để biết mình đã sai ở đâu và cần phải khắc phục lỗi lầm như thế nào, “thất bại là mẹ thành công”.

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài tác động, người tuổi Tỵ dễ vướng phải chuyện tranh chấp giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ rê, bàn ra tán vào hoặc vì lợi ích nhỏ.

Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi, những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Nét quyến rũ riêng biệt giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó.

Thực Thần ghé thăm cũng mang tới tin vui tài lộc cho những ai làm nghề tự do. Nếu tiếp tục cố gắng, bạn chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều điều đáng mừng hơn bây giờ nữa. Đừng vội hài lòng với thực tại.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng dễ dàng tiếp thu ý kiến của mọi người hơn, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Bạn có thể luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, hãy cảnh giác với những đối tượng nhờ vả mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới tác động của Tam Hợp, người tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể chinh phục lòng tin của mọi người nhờ có sự quyết đoán. Trong ngày hôm nay, thậm chí bạn trở thành người dẫn dắt người khác.

Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương người khác.

Tuổi Tuất

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng dù sao đi nữa thì mọi người luôn muốn tốt cho mình.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan khuyên bản mệnh nên tránh xa các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp, đặc biệt là với những người có chức vị cao. Bạn nên xem việc gì thì quan trọng hơn lúc này.

Tuổi Hợi

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn có biết mình đang “múa rìu qua mắt thợ” hay không?

Bạn là người có tham vọng nhưng để muốn chứng minh bản thân mình thì bạn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng, ôm đồm nhiều việc để nhanh chóng thành công. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.