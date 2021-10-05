Tử vi thứ Tư ngày 6/10/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân ôm trọn LỘC trời ban, Mùi - Tuất dễ xảy ra tranh chấp trong công việc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hợp phù trợ mà thứ Tư này sẽ là một ngày làm việc vô cùng thuận lợi với người tuổi Tý. Những chú Chuột có thể thở phào khi mọi việc đang tiến triển theo đúng như mong muốn và kế hoạch của bạn. Điều này giúp bạn luôn giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ cả ngày dài.

Lại thêm Chính Quan nhập cục, con giáp này được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, không mệt mỏi để có được điều mình muốn. Đà thăng tiến ngày càng rộng mở trước mặt bạn.

Người tuổi Sửu vấp phải cục diện Thìn Sửu Tương Phá nên dễ gặp phải những điều không như ý khiến tâm trạng sa sút nghiêm trọng. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành đúng theo kế hoạch mình đã lập ra từ trước.

Chẳng những vậy, họa Thương Quan cũng cảnh báo những chú Trâu cần đề phòng những kẻ có ý đồ xấu ở ngay bên cạnh mình, nhất là những kẻ nịnh nọt, a dua theo bạn. Có thể chính những kẻ tiểu nhân này sẽ ném đá giấu tay, phá hoại khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại.

Tuổi Dần

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi thứ Tư này của người tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho công việc của bản mệnh khi sự sáng tạo trong công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá khá cao. Bạn có thêm không gian để phát triển và được cấp trên ủng hộ nhiệt tình.

Bản mệnh nên tâm sự, chia sẻ hơn với người bạn đời của mình nếu thực sự trong khoảng thời gian này không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Đừng để đến lúc bạn vất vả giành được mọi thứ nhưng gia đình lại chẳng còn hạnh phúc như xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Thìn Mão Tương Hại gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ của người tuổi Mão với đồng nghiệp. Việc hợp tác không thuận lợi, khiến kết quả công việc không được như ý. Đôi bên cố tình làm khó nhau, dễ chấp vặt nên khi phối hợp nên dễ mắc sai lầm, tiến độ đình trệ. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, cả bạn và đối phương sẽ bị cấp trên khiển trách.

Kim khắc Mộc còn là điềm báo tình cảm rạn nứt, mối quan hệ giữa tuổi Mão và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn, đôi bên thiếu tin tưởng và thông cảm cho những khó khăn, vướng mắc của nhau.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn – Thìn Tự Hình có thể là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Thìn trở nên cứng đầu và cố chấp hơn hẳn ngày thường. Bạn tự đặt ra một giới hạn để ngăn cách những người khác, vừa không muốn phối hợp với bất cứ ai lại vừa không muốn để ai can thiệp vào mình đang làm.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều người phản đối. Thử dành thời gian suy ngẫm lại xem, biết đâu bạn mới là người sai bởi cái nhìn của người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn bạn đấy.

Tuổi Tỵ

Với người tuổi Tỵ, Tỷ Kiên nhắc trở bản mệnh cần thêm sự quyết đoán và tự tin thì mới mong giành được thành công sau bao nỗ lực. Bạn là người có tài, song đôi lúc lại hay do dự không cần thiết, lo nghĩ quá nhiều nên dễ để cơ hội quý giá trôi qua mất.

Người độc thân có khả năng sẽ gặp được đối tượng mới khiến bạn có thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc. Tuy nhiên, người ấy có thể sẽ khác xa trong trí tưởng tượng của bạn. Bạn phải cần có thêm thời gian tìm hiểu để nhận ra họ có phù hợp với mình hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Tư này, người tuổi Ngọ cần phải đề phòng họa phá tài, tiền bạc thất thoát do có Kiếp Tài giáng họa. Chi nhiều hơn thu, tài lộc tiêu tán vì bản mệnh không kiểm soát được nguồn tiền mình có trong tay khi thường xuyên tiêu xài hoang phí, đổ tiền vào những thứ không thực sự cần thiết.

Đây là sai lầm của con giáp này khi đã không lên kế hoạch tài chính chi tiêu hợp lý và hiệu quả. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần phải tỉnh táo trong các quyết định đầu tư kinh doanh kẻo sập bẫy kẻ xấu, mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Mùi

Thương Quan gây rối, người tuổi Mùi đang gần như “quá tải” với trách nhiệm mà mình đang phải cáng đáng hiện tại. Đừng lúc nào cũng ôm đồm hết mọi thứ vào người như thế, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ mệt mỏi và kiệt sức mất thôi.

Bản mệnh có thể tìm tới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn bè thân thiết, họ luôn sẵn lòng để hỗ trợ bạn như cách bạn vẫn hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Yêu cầu sự giúp đỡ không có nghĩa là yếu kém nên đừng suy nghĩ quá nhiều bạn nhé.

Tuổi Thân

Ngày có cục diện Tam Hợp xuất hiện, đây chính là quý nhân nâng đỡ để công việc của người tuổi Thân có phần dễ thở hơn hẳn trước đó. Những khó khăn, vướng mắc của bản mệnh đều được tháo gỡ gọn gàng, không còn nhiều cản trở. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh giúp những chú Khỉ có vận trình tài lộc dồi dào, không thiếu tiền tiêu. Người làm công ăn lương ngoài giờ hành chính vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề tay trái, thu nhập tăng lên cũng là từ đó. Với những ai theo nghiệp kinh doanh thì hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành mở rộng kinh doanh hay đổi hướng làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp nâng đỡ vận trình hôm nay của người tuổi Dậu cho thấy con giáp này đang đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh nhìn rõ mục tiêu của mình nằm ở đâu, không ngần ngại bất cứ việc gì để có thể chạm tay tới thành công. Dù còn nhiều vấn đề tồn đọng nhưng bạn tự tin rằng mình có thể giải quyết tốt.

Không chỉ gặp may mắn về công việc mà những chú Gà còn có nhiều tin mừng ở cả đường tài lộc. Chính Tài nhập cục, bạn hiện có thể hoàn toàn yên tâm khi thu nhập vững vàng ổn định, có thể thoải mái theo đuổi những việc mà mình muốn.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung, người tuổi Tuất dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác do mâu thuẫn quan điểm. Dù xuất phát điểm là muốn tốt cho công việc chung nhưng một khi mất bình tĩnh, không kiểm soát được lời nói và hành động thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, biến thành công kích cá nhân.

Thực Thần lại mang đến may mắn cho những người theo con đường kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng kiếm lợi dựa trên cơ sở hỗ trợ nhau chứ tuyệt đối không nên giẫm đạp người khác để nâng mình lên.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên nhớ cân nhắc trong lời ăn tiếng nói trong ngày xuất hiện hung thần Thiên Quan. Có thể bạn không có ý xấu nhưng lời bạn nói khá sắc bén khiến đối phương rất dễ nóng giận, phản ứng dữ dội. Vì thế, hãy nhớ kiểm soát tốt cả lời nói lẫn cảm xúc của mình.

Con giáp này cần phải học cách nói chuyện khéo léo, uyển chuyển hơn để không làm mất lòng người khác. Chỉ một lời nói vô tình của bạn cũng có thể khiến tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.