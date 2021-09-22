Tử vi thứ Năm ngày 23/9/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão ôn hòa, được quý nhân giúp đỡ, Thìn - Ngọ cẩn thận chuyện tiền bạc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên, bạn không nên lấy đó là lý do để tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ làm vướng chân vướng tay mình, nhất là trong ngày phạm cục diện Tương Hình như hôm nay.

Vì vậy, hãy chú ý hơn trong giao tiếp, khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Bạn có biết rằng những lời góp ý nhẹ nhàng và khéo léo sẽ đem lại tác dụng lớn hơn nhiều?

Thiên Quan gây rối, người tuổi Sửu dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích.

Chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt trong gia đình. Sau khi trải qua mâu thuẫn, đôi bên cần nhìn nhận lại vấn đề để có thể hiểu về nhau hơn.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức khiến người tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp, cho dù đó có là một việc tưởng chừng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước.

Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến do biết cách cư xử. Bạn luôn kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần ghé thăm người tuổi Mão làm nghề tự do nên bạn có cơ hội làm ăn khá trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng có triển vọng, thu về lợi ích nhanh chóng.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và đó chính là những cơ hội tốt giúp bạn phát triển trong tương lai.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu. Trong ngày hôm nay, bạn thường khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt mỗi khi đưa ra quyết định.

Bạn và nửa kia chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng nóng nảy, vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt.

Tuổi Tỵ

Hôm nay quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ rất yên bình và hòa hợp. Bạn luôn tin tưởng người ấy và có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Và cũng chính nhờ sự tin tưởng ấy mà vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chính Tài cho thấy người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình. Có thể thấy rằng dù mức lương là thấp hay cao, chỉ cần chi tiêu có kế hoạch thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành người có của ăn của để.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù túi tiền của bạn có rủng rỉnh thế nào đi chăng nữa mà chi tiêu thiếu kiểm soát thì bạn cũng nhanh chóng trắng tay.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn nếu không muốn thất thoát tiền bạc.

Tuổi Mùi

Tam Hợp là dấu hiệu tốt chứng tỏ công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, nếu đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế không chính xác thì bạn sẽ đưa ra những kế hoạch quá xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng đấy.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Hãy tích cực nắm bắt cơ hội, đi theo con đường phù hợp nhất với mình.

Tuổi Thân

Chính Ấn phù trợ, người tuổi Thân phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý và sửa đổi bản tính cố chấp, bảo thủ của mình. Dù đã phụ trách công việc từ lâu đi chăng nữa, bạn cũng nên cởi mở mà tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng cho rằng mình mới là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp với người có ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, nếu làm trong các công việc liên quan đến nghệ thuật, luật pháp, dịch vụ… bản mệnh có cơ hội thể hiện được quyền uy và năng lực của mình. Chính Ấn giúp bạn đạt được nhiều thành tựu khiến người khác mơ ước.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, chớ nên chần chừ, do dự, bạn sẽ phải nuối tiếc sau này.

Hôm nay bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, bởi trong lúc nóng nảy thì đôi bên khó có thể thỏa hiệp với nhau.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Bạn luôn tin tưởng vào thành viên trong gia đình mình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Kiếp Tài khuyên bản mệnh chớ nên vội vàng, manh động trong công việc. Khi việc bạn làm nhận phải nhiều chỉ trích hoặc khuyên ngăn của người khác thì trước hết, bạn hãy xem lại kế hoạch của bản thân, chớ nên cứng đầu, khăng khăng với ý kiến của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.