Sau Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chính thức bước qua giai đoạn cam lai, từ giờ đến hết năm vạn sự hanh thông, tiền tài ngập lối

12 con giáp tử vi 21/09/2021 18:15

Đối với 3 con giáp may mắn này, từ mai trở đi cuộc sống sẽ có nhiều khởi sắc đáng mong chờ.

Tuổi Tuất

Năm 2021 là một năm có khá nhiều biến cố đối với tuổi Tuất. Tử vi học có nói, vào ngày mai, sau Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Cuộc sống ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng sau giai đoạn này sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố nồng hậu mà quý nhân cũng đang bên cạnh, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa. 

Ngoài ra, từ giai đoạn này đến cuối năm, con giáp may mắn phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy thế mạnh vốn có của mình. Thời gian tới mưa thuận gió hòa, một khi làm việc gì cũng thuận lợi thì hãy tranh thủ thời cơ, cờ đến tay ai người đó phất lên, việc làm giàu chỉ trong tầm tay.  

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2021 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Thìn. Bản mệnh tuổi này đầu năm đã và đang đối mặt với nhiều sóng gió, từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ đều có chút không suôn sẻ, hay thậm chí đổ vỡ.

Bước qua Rằm tháng 8, tuổi Thìn đúng kiểu "khổ tận cam lai", mọi khó khăn gian nan đến lúc kết thúc. Từ giai đoạn này trở đi, họ không chỉ gặp được quý nhân mà thần tài cũng chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu. Đây là giai đoạn hoàng kim trong năm, tuổi Thìn cần phải biết nắm bắt cơ hội, một khi đúng lúc đúng thời điểm, thì cứ thế mà phát huy, nếu may mắn cuối năm sẽ đổi đời. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học có nói, bước qua Rằm tháng 8 âm lịch này, cuộc sống tuổi Hợi có nhiều thay đổi bất ngờ. Công việc cũng bắt đầu khởi sắc, đặc biệt là những khó khăn trong thời gian qua đang dần được giải quyết từng bước một, mở ra một cánh cửa hy vọng mới vào cuối năm. Thời gian tới, tuổi Hợi chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì xác định là thăng hoa cả tình lẫn tiền.

Ngoài ra, trong những tháng cuối năm sắp tới, những người tuổi Hợi phải tự mình vững tâm, không nên bị tác động bởi môi trường xung quanh, đặc biệt phải có chính kiến, đưa ra quyết định sáng suốt, có như thế mọi thứ mới thành công. Thời gian sắp tới, nếu may mắn có khi đổi đời, sống sung túc từ giờ đến hậu vận. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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