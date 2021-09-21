Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 22/9/2021, may mắn rợp trời, 3 tuổi này tha hồ lĩnh TÀI LỘC, cuộc sống lên hương bất ngờ

12 con giáp tử vi 21/09/2021 14:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai 22/9/2021, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "một bước lên tiên", tài lộc chảy vào túi, công việc thuận lợi hết chỗ chê.

Tuổi Sửu

Thứ Tư được dư đoán sẽ là một ngày hanh thông, sự nghiệp phát đạt với người tuổi Sửu nhờ quý nhân Chính Quan trợ mệnh. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân rất rõ ràng, hãy nắm bắt và thể hiện thật tốt kẻo không có lần thứ hai đâu.

Ngày này bản mệnh dường như bạn không phải lo lắng gì cả khi mà mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch. Tuy nhiên, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ cứng nhắc, thiếu linh hoạt của mình để tránh dẫn đến những hành động cực đoan. Từ đó con giáp may mắn sẽ tự làm chủ được con đường sự nghiệp, tiền tài của mình, phất lên đến bất ngờ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày thứ Tư có Tam Hợp che chở, người tuổi Ngọ thêm phần thuận lợi khi hợp tác hoặc kí kết với đối tác, đồng nghiệp. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn hết mình vì công việc nên còn có thể nhận được thêm phần thưởng cho tinh thần làm việc không mệt mỏi đó nữa.

Lại thêm Chính Tài trợ giúp, nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì con giáp này sẽ có một ngày làm ăn thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, tiền bạc đổ về túi khoản lớn. Nhân lúc này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 22/9/2021, may mắn rợp trời, 3 tuổi này tha hồ lĩnh TÀI LỘC, cuộc sống lên hương bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang được Chính Ấn trợ lực nên sẽ chào đón ngày mới làm việc đầy năng suất và hiệu quả. Ngoài tìm được các giải pháp mới mẻ và khám phá những trải nghiệm thú vị trong công việc, có khả năng bạn còn tạo ra một đột phá nào đó trong sự nghiệp của mình.

Ngày này, những cơ hội thăng tiến đang đến gần với bản mệnh. Tinh thần cống hiến cao độ, hết mình vì công việc của bạn ai cũng đều có thể thấy. Mọi người công nhận và khẳng định năng lực của bạn, có nhiều khả năng bạn sẽ được đảm nhận thêm nhiều trọng trách nữa trong tập thể.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 22/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ đón may mắn rợp trời, Thìn - Thân bị sao xấu chiếu mệnh

Tử vi thứ Tư ngày 22/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ đón may mắn rợp trời, Thìn - Thân bị sao xấu chiếu mệnh

Tử vi ngày mới cho biết, thứ Tư 22/9/2021, Sửu - Ngọ đón may mắn rợp trời, Thìn - Thân bị sao xấu chiếu mệnh. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi thứ tư tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết