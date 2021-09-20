Lời tiên tri cho 12 con giáp trong tuần mới 20/9 – 26/9: Vận mệnh xoay vần, Sửu - Hợi chậm mà chắc, Thìn thiếu kiên nhẫn

Đây là một tuần khá bận rộn dành cho tuổi Tý khi mà bạn phải lên kế hoạch cho những dự án mình đang theo đuổi. Đồng thời, tuổi Tý cũng là một người khá trách nhiệm, lại có rất nhiều người tin tưởng vào bạn, vì thế bạn không cho phép bản thân mình mắc sai lầm trong mọi chuyện. Chính điều này đã tạo ra những áp lực vô hình cho tuổi Tý và khiến bạn có phần mệt mỏi.

Tuổi Sửu tiến bộ tuy chậm nhưng mà chắc trong nhiều lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Tuần mới này, bạn sẽ nhận được sự công nhận từ người khác vì những thành quả mình đã đạt được. Sự nghiệp của bạn đang phát triển khá vững chắc và đây là thời điểm tốt để tuổi Sửu yêu cầu tăng lương hoặc tự đề bạt mình lên vị trí mơ ước. Sự lãng mạn cũng tăng lên mạnh mẽ trong tuần mới này, vì vậy những người tuổi Sửu đã có đôi hãy nắm lấy cơ hội này để hâm nóng tình cảm của mình.

Tuổi Dần

Tuần mới mang đến cơ hội cho tuổi Dần củng cố lại mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn và người ấy sẽ dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của nhau. Điều này khiến mối quan hệ phát triển theo hướng sâu sắc hơn. Ngoài ra, dù tuổi Dần là một người ưa thích sự cạnh tranh nhưng tuần mới này là thời điểm tốt để bạn hợp tác với người khác. Những vị trí mới trong công việc sẽ mở ra và tuổi Dần có thể nắm lấy cơ hội này để thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ nhận được khá nhiều lời khuyên từ mọi người xung quanh nhưng bạn lại thích làm theo ý của mình hơn. Bên cạnh đó, một người nào đó có thể sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để làm giàu, tuy lời mời gọi có vẻ hấp dẫn nhưng bạn cũng không vì thế mà sẵn sàng thay đổi hướng đi của mình. Trong tuần, mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ tiến triển theo hướng lãng mạn và ngọt ngào. Cả hai sẽ dành cho nhau khoảng thời gian chất lượng và cùng cảm nhận được niềm vui khi ở cạnh đối phương.

Tuổi Thìn

Sự thiếu kiên nhẫn của tuổi Thìn có thể khiến bạn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tuần mới này là lúc để bạn dừng lại và suy ngẫm. Trong tuần, tuổi Thìn có thể sẽ nghĩ đến chuyện mua nhà, mua xe, tuy nhiên, với khả năng tài chính hiện tại, bạn cần suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra, đây là tuần thích hợp để tuổi Thìn lên kế hoạch cho tương lai của mình, đặc biệt là trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ khám phá ra được những tài năng còn tiềm ẩn của mình trong tuần mới này. Nhờ năng khiếu cùng với sự chăm chỉ, bạn có thể đạt được một điều gì đó khiến mọi người ngưỡng mộ. Trong tuần, tuổi Tỵ có thể giúp đỡ một người bạn hoặc thậm chí thu được một khoản lợi nhuận từ chính những khả năng đó. Về chuyện tình cảm, bạn sẽ có một cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai với người mình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với những người cầm tinh con ngựa, thành công sẽ đến khi mà bạn biết khi nào nên phi nước đại về phía trước và khi nào thì nên kiềm chế mọi thứ. Tuần này, tuổi Ngọ sẽ có một bài học về sự nhanh vội, nóng nảy. Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ được khuyên nên hoàn tất những nhiệm vụ được giao trước thời hạn, sự chậm trễ có thể khiến bạn bị khiển trách hoặc thậm chí là bị phạt. Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ độc thân có những thay đổi tích cực trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ có một cái nhìn sáng suốt để có thể đánh gục được những chướng ngại vật trong tuần mới này. Ngoài ra, cơ hội để bạn kiếm tiền cũng sẽ xuất hiện, nhưng nó đòi hỏi tuổi Mùi cần phải thay đổi tư duy. Những thói quen xấu có thể chính là thứ đang cản trở tài vận và may mắn của bạn. Trong tuần, tuổi Mùi sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân, điều này khiến bạn vô cùng vui vẻ và xúc động.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới nói rằng, tuổi Thân chỉ có thể đạt được thành công như ý nếu bạn làm theo mong muốn của trái tim mình. Tuần mới cũng là thời điểm tốt để bạn chăm sóc bản thân mình. Bạn có thể lên lịch cho một ngày nghỉ dưỡng, tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái khi rời xa mạng xã hội. Một ngày F5 tâm hồn cũng có thể mang đến cho bạn rất nhiều ý tưởng mới lạ. Nếu tuổi Thân đang tìm kiếm tình yêu, đây là tuần mà vận đào hoa sẽ “đeo bám” bạn. Bạn có thể sẽ nhận được lời tỏ tình hoặc được một ai đó liên tục khen ngợi, tán tỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là một tuần để tuổi Dậu bước ra ngoài vùng an toàn của mình và thử thách bản thân. Nhờ vậy mà tuổi Dậu có thể mở rộng kiến thức của bản thân, đồng thời có một góc nhìn mới về cuộc sống. Trong tuần, bạn sẽ dành một khoảng thời gian chất lượng cho người mình yêu. Nếu mối quan hệ của bạn vừa mới bắt đầu, thì đây là thời điểm tuyệt vời để hai bạn hiểu nhau hơn. Thu nhập của tuổi Dậu được dự là tăng mạnh trong cuối tuần này.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đang có một tuần tốt lành chờ đợi bạn ở phía trước. Trong công việc, bạn sẽ được cấp trên công nhận, đồng nghiệp ngưỡng mộ và khách hàng tin tưởng. Điều này khiến cho sự nghiệp của tuổi Tuất phát triển theo hướng hoàn toàn mới trong thời gian tới. Về chuyện tình cảm, khả năng giao tiếp mang đến cho bạn một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Hai bạn sẽ cùng nhau trò chuyện về việc tiến một bước dài hơn trong mối quan hệ, đó có thể là kết hôn, sống chung, hoặc cùng đầu tư một lĩnh vực nào đó.

Tuổi Hợi

Tuần này, những ý tưởng sáng tạo cứ thế tuôn trào và tuổi Hợi cảm thấy như mình có thể thay đổi được cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn. Tuổi Hợi cũng sẽ có khả năng thăng tiến trong công việc nhờ những ý tưởng này. Những nỗ lực của bạn sẽ được mọi người chú ý và hãy nắm lấy cơ hội này để có được điều mình luôn mong muốn. Trong tuần, tuổi Hợi có thể sẽ gặp được một người vô cùng thú vị. Cuộc gặp gỡ này nhắc nhở bạn có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.