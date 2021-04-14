Tử vi thứ Năm, ngày 15/4/2021 của 12 con giáp: Thân vướng họa hao tài, Tỵ gặp hung tinh cản trở công danh, sự nghiệp

May mắn là đường tài lộc trong ngày khá dồi dào. Con giáp này nhận được món tiền bất ngờ như bốc thăm trúng thưởng, trúng vé số hoặc được người khác cho tiền. Tuy nhiên, đây chỉ là số tiền may mắn có được nên bản mệnh cần quản lý cẩn thận, đầu tư một cách khôn ngoan chứ đừng vội vung tay mua sắm, ăn chơi quá đà.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm. Nếu là nam mạng thì nên nhìn nhận lại bản thân vì nếu không mang đến cho nửa kia cuộc sống tốt đẹp hơn thì đó là lỗi của bản mệnh. Còn nữ giới thì đừng đòi hỏi quá nhiều mà khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Theo tử vi, ngày hôm nay bản mệnh có thể tiến hành những việc hệ trọng trong ngày đảm bảo sẽ hanh thông, cầu tài cầu lộc cũng rất thuận lợi. Những người đang cầu danh lợi hoặc theo con đường học hành cũng sẽ gặp may mắn. Con giáp này nên nhanh chóng tận dụng vì cơ hội tốt như thế này không nhiều.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu nhìn chung khá thuận lợi, con giáp này cũng không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc bởi vận may đang tới. Bản mệnh có cơ hội đầu tư sinh lời, tiền bạc đổ về nhà không ngớt.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Dần

Người tuổi Dần có thể đón nhận những tin không vui trong công việc. Để đảm bảo không mắc sai lầm nào, con giáp này đừng vội đưa ra quyết định, hơn nữa cấp trên cũng đang nghi ngờ về những nỗ lực và tâm huyết bản mệnh dành cho những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian này không phải là lúc để Dần nghĩ tới chuyện tiêu tiền mà cần học cách tiết kiệm, chi tiêu ít hơn mức kiếm được chính là cách để tuổi Dần tích lũy cho tương lai sau này.

Cơ hội kiếm tiền trong ngày của Mão khá nhiều nên tài lộc trong ngày của con giáp này khá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Mão

Cơ hội kiếm tiền trong ngày của Mão khá nhiều nên tài lộc trong ngày của con giáp này khá dồi dào. Người tuổi Mão gặp được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, hơn thế nữa thời vận đang đến nên hãy tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình.

Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của con giáp này không ổn định vì ngũ hành tương khắc, người mệt mỏi, tinh thần uể oải, thiếu năng lượng. Bản mệnh nên chú trọng tới việc rèn luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức đề kháng và tự bảo vệ bản thân trước tác động môi trường bên ngoài.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Thìn

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn có thể gặp trở ngại, thử thách. Nguyên nhân chính dẫn đến việc này là do con giáp thiếu kiên nhẫn hay nổi nóng khi gặp sự cố ngoài ý muốn nên mối quan hệ với đồng nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều. Ngoài ra bản mệnh cũng khó tránh khỏi những va vấp trong công việc.

Nếu con giáp này không dồn hết sự tập trung vào việc đang làm thì rất có thể sẽ phạm phải sai lầm, không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ mà còn làm mất uy tín của bản thân. Người tuổi Dần cần phải nhanh chóng chấn chỉnh thái độ làm việc của mình để sớm cải thiện được tình hình nếu không muốn kết quả tồi tệ hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Tỵ

Tuổi Tỵ cần chuẩn bị tinh thần cho một ngày không suôn sẻ vì hung tinh gây cản trở trong mọi việc. Nếu không cẩn thận sẽ dễ bị thương có thể là bị tai nạn hoặc do gây gổ. Nếu làm việc gì liên quan tới giấy tờ dễ bị sai sót, liên quan tới tiền bạc dễ bị mất mát hoặc thâm hụt không rõ lý do.

Nhờ Tam Hợp cục diện che chở làm giảm bớt thương tổn cho bản mệnh khi con giáp này nhận ra lúc khó khăn xung quanh mình vẫn còn nhiều người giúp đỡ. Các mối quan hệ tốt đẹp trở thành động lực tuyệt vời để người tuổi Tỵ vượt quá khó khăn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ nên cố gắng chăm chỉ và cẩn thận trong công việc của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Ngọ nên cố gắng chăm chỉ và cẩn thận trong công việc của mình hơn. Điềm báo trong ngày mới có chuyện chẳng lành xảy ra với con giáp này như làm ăn thất thoát, mất chức quyền hoặc không nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Không những thế trong ngày có điềm phá tài do gặp cục diện Tý Ngọ tương phá, người tuổi Ngọ quản lý tiền bạc không chặt chẽ, bị mất mát mà không rõ vì sao. Tốt nhất bản mệnh nên ghi chép lại cẩn thận và cụ thể các khoản chi tiêu, để dành tiền tiết kiệm và kiên quyết không đụng tới chúng dù bất cứ lý do gì.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Mùi

Tuổi Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả nhưng bù lại đường tài lộc rất khả quan. Thời gian tới, con giáp này phải cố gắng nhiều hơn nữa, tạm gác bỏ một số sở thích cá nhân để theo đuổi sự nghiệp, tài lộc vì cơ hội tốt đẹp như vậy không có nhiều.

Các mối quan hệ xung quanh Mùi đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Bản mệnh cư xử khá hài hòa nhưng vẫn nên chủ động hơn để tránh bị thiệt thòi, chọn lọc các quan hệ ảnh hưởng tích cực đến mình và duy trì chúng ở mức thân thiết, còn lại thì cũng chỉ cần xã giao bình thường.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Thân

Theo tử vi ngày mới tuổi Thân nên thận trọng trong chuyện tiền bạc kẻo vướng họa hao tài. Con giáp này không được chủ quan, lơ là bởi nhiều chuyện tưởng chừng đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng thay đổi vào phút cuối khiến tiền bạc có nguy cơ tiêu tan.

Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân không được lơ là mất cảnh giác trước bất cứ vấn đề gì liên quan đến tài chính. Nếu đặt lòng tin nhầm chỗ, tin lầm người thì cái giá mà người tuổi Thân phải trả chính là tiền bạc, bao công sức tích cóp được sẽ tan biến trong phút chốc mà không kịp trở tay.

Tử vi hàng ngày dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu rất hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Dậu

Tử vi hàng ngày dự báo đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu rất hanh thông, thuận lợi. Đôi khi vẫn gặp phải khó khăn nhất định nhưng con giáp này đã khắc phục kịp thời và được mọi người giúp đỡ nữa. Dù đó chỉ là những lời nhắc nhở nhỏ nhưng cũng đủ để bản mệnh tỉnh ngộ và học thêm được nhiều thứ.

Vận trình tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì ngũ hành tương xung, các cặp đôi không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách. Nhưng điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải kề cạnh bên, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư để phát triển sự nghiệp hoặc làm những việc theo sở thích.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Tuất

Người tuổi Tuất có cát tinh soi chiếu nên vận trình tài lộc hanh thông, rộng mở, nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Nhìn chung trong ngày bản mệnh sẽ khá là bận rộn, phải làm việc chăm chỉ thì mới thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai.

Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Song có điềm báo vướng vào thị phi, những lời đồn vô căn cứ ảnh hưởng tới uy tín của tuổi Tuất hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh. Trong tình huống này bản mệnh cần phải hết sức bình tĩnh.

Tử vi thứ Năm ngày 15/4/2021 của Hợi

Tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên có rơi vào hoàn cảnh khó khăn gì cũng sẽ có người nâng đỡ, gỡ rối cho. Con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến nhờ tính cách hiền lành, hòa đồng, rộng rãi với người khác.

Tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên có rơi vào hoàn cảnh khó khăn gì cũng sẽ có người nâng đỡ, gỡ rối cho - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng rất tốt, tình yêu đôi lứa êm đẹp. Con giáp này có thể nhận được lời mời tới thăm nhà, gặp gỡ, ăn uống nên càng vui vẻ hơn. Hãy nhớ tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình mà người tuổi Hợi đang có là những thứ không thể mua được bằng tiền nên hãy biết trân trọng.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.