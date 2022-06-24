Từ 30 tuổi: 4 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, phát tài phát lộc, ngồi không cũng có tiền tiêu

Người tuổi Trâu trung thực, cũng đơn giản và chân thực hơn. Họ luôn làm việc chăm chỉ. Nửa năm đầu cuộc đời đã không gặp may mắn đặc biệt, nhưng họ sẽ may mắn hơn sau tuổi trung niên.

Được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, càng có nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt từ 30 đến 40 tuổi, bạn sẽ giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Người nuôi lợn rất hào phóng. Họ bình dị hơn trong cuộc sống, nhưng họ cũng là những người có phúc. Những người tuổi lợn có thể không có nhiều tham vọng và thiếu kinh nghiệm xã hội trong những năm đầu khởi nghiệp.

Vì nhẹ dạ, họ thường gặp khó khăn và thất bại. Tuy nhiên, vận may sẽ đến với những người cầm tinh con lợn sau 30 tuổi. Vận may của họ sẽ ngày càng tốt hơn, và sự nghiệp của họ cũng vậy.

Dù trước đây có khó khăn đến đâu, họ vẫn có thể ngày càng giàu hơn sau 40 tuổi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền.

Đặc biệt, người tuổi Thân chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Thân luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thân rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ. Bước qua tuổi 30, Thân hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ.

Sau 30 tuổi, con giáp này có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.