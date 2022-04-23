Top 3 con giáp may mắn nhất 2022 gia đình ấm êm, hạnh phúc viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 sẽ là năm mà tuổi Thân xây dựng và củng cố thêm các mối quan hệ trong công việc, và được hưởng lợi từ đó. Với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ từng bước đạt được thành công lớn và vững chắc.

Sau tháng 3 và tháng 4 tương đối im ắng, may mắn về tài chính sẽ đến dồn dập với tuổi Thân trong tháng 5 dưới nhiều hình thức, có thể họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được hợp đồng lớn.

Ngoài ra, đây cũng là năm mà bản mệnh này sẽ được thấy những nỗ lực trước đây của họ "đơm hoa kết trái".

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm, giỏi giao du, thân thiện, bộc lộ ưu điểm của bản thân nên luôn được người khác phái săn đón. - Ảnh minh họa: Internet

Thìn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm, giỏi giao du, thân thiện, bộc lộ ưu điểm của bản thân nên luôn được người khác phái săn đón. Tuổi Thìn năm 2022 cả nam và nữ đều sẽ có nhiều người cầu hôn, chọn được nhiều đối tượng trong hôn nhân và tình duyên.

Theo tử vi, chuyện tình duyên của những người tuổi Thìn trong năm Nhâm Dần được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Con giáp này cũng có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc một cách từ từ khi họ đã có cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì năm Nhâm Dần 2022 cũng sẽ là năm của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng.

Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.