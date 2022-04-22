Năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay 3 con giáp lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Sửu lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Sửu hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, năm nay tuổi Sửu có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái. - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Năm nay bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Tuổi Mùi

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, trong năm nay tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Mùa hè sắp tới là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của họ, do đó tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.