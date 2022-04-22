Top 3 con giáp có sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn trong năm Nhâm Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại nên sự nghiệp của những người tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Đặc biệt, năm nay tuổi Ngọ đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa họ sẽ khiến cho tất cả đều được lợi, và với các dự án tham vọng của tuổi Ngọ thì có thể đến chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về thành quả mà họ đạt được.

Tuy nhiên, chia tay năm cũ, được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

Tuổi Hợi

Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ. - Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái - năm Tân Sửu 2021, cũng là năm không mấy may mắn của tuổi Hợi, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất.

Bên cạnh đó, vì yếu tố âm của tuổi Hợi được cho là rất hòa hợp và cân bằng với yếu tố dương của Dần nên Dần sẽ mang đến vận may về mặt tiền bạc cho Hợi. Càng cố gắng, nỗ lực thì bản mệnh này lại càng có tài chính dư dả để thực hiện những kế hoạch lớn của họ.

Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần, tuổi Hợi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trong đó những tháng đầu tiên của năm 2022 sẽ mang đến cho họ các dự án béo bở mà họ nhất định không được bỏ lỡ. Đặc biệt, thời gian tốt nhất họ nên tiến hành các dự án này chính là mùa xuân, nên bản mệnh này cũng cần lưu ý để có thể tận dụng các thời cơ chín muồi 1 cách tốt nhất.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, năm 2022, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm Nhâm Dần, vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình.

Tử vi học có nói, năm 2022, tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là 1 năm đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh này.

Về đường tình duyên, năm Nhâm Dần cũng là 1 năm cát lành, phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Những người tuổi Thìn đang ở trong 1 mối quan hệ nào đó thì có thể thành gia, lập thất, ổn định gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.