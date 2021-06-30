Top 3 con giáp được Thần tài 'cưng như trứng mỏng', 5 ngày đầu thánh 7/2021 làm sương sương mà tiền đếm mỏi tay

12 con giáp tử vi 30/06/2021 05:00

Chỉ cần nắm bắt được thời cơ vào 5 ngày đầu tháng 7 tới, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, tiền bạc đầy nhà, nửa đời sau an hưởng phú quý vinh hoa.

Tuổi Thìn

Tháng 7 này những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Thìn trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc. Vận tiền tài của tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể vào những ngày đầu tiên của tháng 7. Bạn có cơ hội thăng chức, tăng lương, thu nhập từ đó cũng cải thiện đáng kể.

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Tuổi Thìn không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi. Ảnh minh họa: Internet

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi tháng 7/2021 tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo có một tháng 7 vô cùng  may mắn, mọi sự cứ bình ổn trôi đi nhưng cũng gặt hái rất nhiều thành tích tốt. Với bản lĩnh của mình, tuổi Mão đã vượt qua được mọi khó khăn, khẳng định bản lĩnh có thể trở thành lãnh đạo.

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Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc vào thời điểm đầu tháng. Những người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được một khoản lãi nhờ những mối đầu tư trước đó. Tuy nhiên, bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Còn nếu bạn tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh.

Sự nghiệp của người tuổi Mão làm công ăn lương cũng có nhiều thuận lợi. Bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, đồng thời nhận được sự tin tưởng của cấp trên và lãnh đạo. 

Tuổi Tuất

Theo sách tử vi tháng 7 dương, những người tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào. Những mối đầu tư của bạn sẽ mang lại nguồn lời lại và thu nhập cao sau thời gian dài bình ổn. Bạn có thể suy nghĩ đến việc hợp tác với những người có chung chí hướng hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, khiến số tiền mình kiếm được tăng nhiều thêm.

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Tháng 7 tới, tuổi Tuất sẽ quơ tay là có tiền. Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân giúp đỡ, cấp trên trọng dụng nên trong tháng 7 tới, tuổi Tuất sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng chẳng được. Càng vào trong tháng, con giáp này càng làm ăn tấn tới. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm*

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