Tháng 7 vật đổi sao dời: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, may mắn ập đến triền miên, 'đổ mồ hôi' đếm tiền

12 con giáp tử vi 28/06/2021 14:19

Đầu tháng 7 đỏ thắm, 3 con giáp may mắn đón niềm vui hoan hỷ liên miên, bận rộn đếm tiền nhờ đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn sở hữu vận mệnh có thủy sinh tài, nên tài lộc bản chất tự nhiên luôn thuận lợi. Tháng 6 vừa qua, vận thế chung của con giáp đi xuống, gây ảnh hưởng nhất định đến tài vận. Tuy nhiên những ngày vất vả của Tý sẽ không kéo dài, sang tháng 7, con giáp được cát tinh Tam Đài ngự tại Tài Bạch cung soi chiếu, tài lộc khởi sắc trở lại.

Vận may về tài lộc liên tiếp tìm đến với tuổi Tý. Con giáp nhận được nhiều khoản tiền bất ngờ, hoặc được quý nhân hỗ trợ đầu tư. Bản mệnh thoát khỏi gánh nặng tiền bạc, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, từ đây phất lên không ngờ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trong tháng 7 được Nguyệt Đức cát tinh chiếu mệnh nên vận khí tốt, dự báo thay đổi được hoàn cảnh trước đây về tài lộc và vận may trong sự nghiệp.

Chỉ cần khi thời cơ tìm đến, con giáp sẽ gặt hái thành quả, trái ngọt mình dày công vun trồng bao ngày. Bản mệnh rất biết làm giàu bằng cái đầu của mình, những khoản đầu tư của con giáp bắt đầu sinh lợi. Việc kinh doanh cũng ngày càng thu hút khách hàng, tiền bạc đổ về mỗi ngày. Tuổi Mùi từ nay có cả công danh sự nghiệp và cả khối tài sản trong tay.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có chút lười biếng nhưng không ngốc nghếch. Ngược lại sự thông minh láu lỉnh giúp con giáp luôn biết cách làm việc hiệu quả nhất, mà đỡ mất nhiều công sức.

Chỉ cần tuổi Hợi tìm được công việc mình yêu thích, con giáp sẽ không nề hà điều gì, dồn hết trí thông minh, sự sáng tạo, đạt tới đỉnh cao thành công. Tháng 7 này chính là thời điểm ấy. Bản mệnh có phúc khí hơn người, đặc biệt có may mắn trong chuyện tiền bạc. Bất cứ công việc nào con giáp chạm tay vào cũng sinh ra tiền, làm đâu thắng đó, lợi nhuận gấp 5, gấp 10. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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