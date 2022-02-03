Tháng Giêng năm nay, 3 con giáp mở hàng kinh doanh phát tài, phát lộc, buôn may bán đắt khiến nhiều người bất ngờ

12 con giáp tử vi 03/02/2022 15:45

Trong tháng Giêng năm Nhâm Dần, những con giáp này được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt. Người làm kinh doanh được Thần Tài ban phát của cải nên buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp kéo đến mua hàng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến là những người chăm chỉ, nghiêm túc, tận tâm trong công việc. Con giáp tuổi này có nhiều tham vọng, có mục tiêu phấn đấu sự nghiệp và không muốn sống an phận thủ thường. Người tuổi Dậu hợp với ngành nghề kinh doanh. Họ buôn bán bằng cả cái tài, cái tâm chứ không đơn thuần chỉ vì vật chất.

Tháng Giêng năm Nhâm Dần, người sinh năm Dậu được Thần Tài ban phát tài lộc. Họ nhận được thêm cơ hội đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ buôn may bán đắt.

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Đặc biệt những người tuổi Dậu sinh năm 1993, 1981 nếu làm kinh doanh sẽ được cấp trên công nhận, sớm thăng chức quản lý. Họ cũng có cơ hội tách ra làm kinh doanh riêng. Trong tháng này, con giáp tuổi Dậu được quý nhân giúp đỡ, vận khí hanh thông, tương lai hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Hổ tài năng, tham vọng, dám nghĩ dám làm. Họ kiên trì, kiên định với mục tiêu và không dễ dàng gì thay đổi ý kiến về những gì họ chắc chắn. Người tuổi Dần có lòng tự trọng cao, nhạy cảm và giàu cảm xúc. Họ giàu lòng trắc ẩn, có trái tim nhân hậu và sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

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Tháng Giêng năm Nhâm Dần, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí tổng thể đi lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được những hợp đồng quan trọng. Trong khi đó, những người làm buôn bán nhỏ cũng sẽ được tạo điều kiện thúc đẩy, mở rộng kinh doanh.

Tháng Giêng cũng là thời điểm tốt để  tuổi Dần con giáp khai trương, mở hàng. Con giáp này làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, tận tâm nên sẽ được khách hàng, đối tác tin tưởng, hứa hẹn sẽ đạt được thành công trong thời gian sắp tới.

Tuổi Ngọ

người tuổi Ngọ tài cao, chí lớn. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng hơi bảo thủ. Con giáp này không dễ dàng thay đổi quan điểm của bản thân. Con giáp này có lòng tự trọng cao, nhạy cảm và giàu cảm xúc. '

Trong công việc, con giáp tuổi Ngọ khá thông minh, nhanh nhạy, luôn là chủ nhân của những sáng kiến mới lạ. Thời gian gần đây, công việc kinh doanh của họ không được tốt. Đối thủ cạnh tranh, áp lực nhiều khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn.

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Bước sang tháng Giêng năm Nhâm Dần, người tuổi Ngọ vận khí tràn đầy, làm đâu thắng đó. Người làm kinh doanh được Thần Tài ban phát của cải nên buôn may bán đắt, khách hàng nườm nượp kéo đến mua hàng. Con giáp này tìm được nguồn hàng tốt nên lấy được lòng tin của khách hàng.

Có nhiều đối tác muốn hợp tác làm ăn với họ. Trong khi đó, những người đầu tư tài chính, bất động sản cũng sẽ sớm chốt lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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