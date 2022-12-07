THẦN TÀI mở cửa kho vàng, cuối ngày hôm nay (7/12), TOP 3 con giáp may mắn hưởng trọn, vàng bạc chật két, tiêu xài thả ga, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ củng cố được vị thế của bản thân, khiến những kẻ không ưa bạn cũng không thể tìm ra lời để dị nghị. Bạn chứng minh được bản thân thông qua việc hoàn thành các công việc khó.

Vận trình tình cảm của bản mệnh đón nhận tin vui khiến tinh thần của bản mệnh phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội tốt, con giáp này có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao, ngày này cũng rất thích hợp để các cặp đôi bàn tình đến chuyện cưới hỏi, gia mắt ra đình.

Hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai, bởi rõ ràng là bạn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình. Đừng ngại đặt ra những cái đích đầy tham vọng, đó chính là nguồn động lực để bạn không ngừng vươn lên.

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ củng cố được vị thế của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi, Thiên Tài là dấu hiệu may mắn của người tuổi Tuất trên phương diện tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý.

Tuổi Tuất phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ… Con giáp này hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành tấm gương sáng cho những người khác noi theo.

Thổ sinh Kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn từ rất lâu rồi đúng không?

Tuổi Tuất phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nghiên cứu và dịch vụ… - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc đang theo đuổi, Chính Quan giúp sức, công việc trong ngày tiến triển tốt khi mà con giáp này được cấp trên đánh giá cao. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Những gì mà con giáp này có được cho tới thời điểm này chính là do sự tự cố gắng, kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt mới có được. Tuy nhiên, vận trình dự báo xuất hiện kẻ tiểu nhân muốn làm hại người tuổi Dậu, cách tốt nhất là nên tránh mặt và đừng đối đầu làm gì cho thêm mệt mỏi.

Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp?

Kim sinh Thủy, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo