THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (1/12) vận trình khởi sắc, điềm báo tài lộc trước mắt, bảng vàng đề tên, bản mệnh thoát cảnh đói khổ mà sống an nhàn phú quý

12 con giáp tử vi 01/12/2022 03:37

Cuối ngày hôm nay, 1/12, thần may mắn ghé thăm 3 con giáp này, vận trình khởi sắc trông thấy, có điềm báo tài lộc, vàng bạc về tay, từ nay sống trong nhung lụa vinh hoa, thoát cảnh đói nghèo về sau.

Tuổi Dần

Tinh thần hy sinh và sức lao động bỏ ra sẽ là thành quả dành cho tuổi Dần hôm nay. Nếu bạn không có lý tưởng làm việc mà cứ phấn đấu mù quáng, cứ để mình trôi theo dòng nước thì e là yêu thích công việc sẽ không được dài lâu.

Tuổi Dần là người trân trọng đồng tiền lại không có nhiều tâm cơ nên vận tiền bạc được bạn bảo vệ khá ổn định. Mặc dù bản thân không có được tiền ngay trước mắt, nhưng về lâu dài vận tiền bạc sẽ được vững bền. Hôm nay bạn cũng khá tiết kiệm và giản dị, không tiêu pha hoang phí nên cũng không xảy ra nạn phá tài bất ngờ.

May mắn hơn trên đường tình duyên của tuổi Dần trong ngày thứ 5 này. Giữa bạn và nửa kia đã xóa bỏ được mọi khúc mắc, hàn gắn được rạn nứt không đáng có trước đó. Sau tất cả, hai bạn đều hiểu rằng sự bao dung sẽ là chìa khóa để duy trì tình cảm bền vững.

THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (1/12) vận trình khởi sắc, điềm báo tài lộc trước mắt, bảng vàng đề tên, bản mệnh thoát cảnh đói khổ mà sống an nhàn phú quý - Ảnh 1
May mắn hơn trên đường tình duyên của tuổi Dần trong ngày thứ 5 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thứ 5 này, người tuổi Sửu có một ngày hanh thông, tài lộc đổ về túi dồi dào nhờ Thực Thần nâng đỡ. Dù con giáp này theo nghiệp buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc nên có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Lục Hợp còn giúp vận trình công danh sự nghiệp của tuổi này tương đối thuận lợi. Dù không có quý nhân giúp tận nay nhưng bản mệnh vẫn có thể tự dựa vào sức mình để tìm được cơ hội phù hợp, làm gì cũng xuôi chèo mát mái nên chẳng mấy chốc đã đạt được kết quả như mong đợi.

Ở phương diện tình cảm, với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên hôm nay con giáp này thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh rồi gây hiểu lầm trong khi bạn không hề nghiêm túc nhé. Chuyện tình cảm rất cần sự rõ ràng nếu không thì chính bạn cũng gặp họa đấy.

THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (1/12) vận trình khởi sắc, điềm báo tài lộc trước mắt, bảng vàng đề tên, bản mệnh thoát cảnh đói khổ mà sống an nhàn phú quý - Ảnh 2
Thứ 5 này, người tuổi Sửu có một ngày hanh thông, tài lộc đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thìn dự báo vận trình của con giáp này vô cùng tươi sáng. Bản mệnh được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, từng bước tiến tới mục tiêu. Vì có quý nhân giúp sức nên Thìn ngày càng hăng say cống hiến, đam mê với công việc đang làm.

Đường tài lộc của những chú Rồng cũng đang trên đà tăng tiến, người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu khá khả quan. Điều quan trọng là do con giáp này nắm bắt được thời cơ từ lúc nhiều người còn chưa chú ý, phát huy mọi nguồn lực của bản thân để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở.

THẦN MAY MẮN ghé thăm, 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (1/12) vận trình khởi sắc, điềm báo tài lộc trước mắt, bảng vàng đề tên, bản mệnh thoát cảnh đói khổ mà sống an nhàn phú quý - Ảnh 3
Đường tài lộc của những chú Rồng cũng đang trên đà tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

Cuối ngày mai 30/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu bản mệnh.

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