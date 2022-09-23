Phúc khí tràn trề, phụ nữ thuộc 3 con giáp này thông minh hơn người, vừa tinh tế vừa nhanh nhạy, kiếm tiền siêu đỉnh

12 con giáp tử vi 23/09/2022 12:48

Tử vi cho thấy những người phụ nữ tuổi này thông minh nhanh nhạy lại giỏi kiếm tiền. Phúc khí của họ thậm chí lan sang cả người thân, giúp chồng con phát triển sự nghiệp.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý sinh ra đã mang mệnh phượng hoàng. Vì vậy cuộc sống của họ ngày càng vượng phát, con cái thành tài, ba đời hưởng phúc.

Nữ tuổi Tý là những người dí dỏm và khéo léo. Chỉ số IQ và EQ của họ khá cao. Vì vậy họ cũng không ngại khó, ngại khổ. Có thể họ không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn gì. Sau khi trưởng thành, họ được gả vào gia đình tử tế, cả đời an nhàn sung sướng.

Đặc biệt nữ tuổi Tý luôn hướng về gia đình, đặt lợi ích của gia đình, hạnh phúc của con cái lên trên. Chỉ cần là vì gia đình thì họ sẽ làm việc không mệt mỏi, cho đi mà không đòi hỏi phải đền đáp lại.

Con cái của Tý cũng được thừa hưởng những điều tốt đẹp của mẹ như thông minh, hóm hỉnh, bình tĩnh và can đảm. Nữ tuổi Tý có thể đem lại sự thịnh vượng trong 3 đời.

Phúc khí tràn trề, phụ nữ thuộc 3 con giáp này thông minh hơn người, vừa tinh tế vừa nhanh nhạy, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuộc sống của nữ tuổi Dậu ngày càng thuận lợi, con cái thành tài. Những cô gái tuổi Dậu thường rất khôn ngon, có chủ kiến riêng, rất quyết đoán và sẽ không để người khác ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Có thể nói, đây là nàng giáp có sự kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ.

Nữ tuổi Dậu thường chẳng mấy khi tiêu hoang. Họ quan niệm rằng gia đình luôn là điều mang lại cho họ cảm giác an toàn nên nữ tuổi Dậu dù có chuyện gì cũng sẽ nghĩ tới chồng con, gia đình. Họ lúc nào cũng cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình.

Con cái của nữ tuổi Dậu thường ngoan ngoãn, hiếu kính cha mẹ. Khi trưởng thành chúng có sự nghiệp vững chắc, rủng rỉnh tiền bạc, gia đình sung túc, giàu sang.

Phúc khí tràn trề, phụ nữ thuộc 3 con giáp này thông minh hơn người, vừa tinh tế vừa nhanh nhạy, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nữ tuổi Sửu có thể gặp phải nhiều vất vả trong quãng đầu đời song ngày tháng trôi qua sẽ càng thêm ấm, vận trình càng về sau này càng hanh thông thuận lợi.

Họ là những người phụ nữ đặc biệt coi trọng gia đình. Với tính cách dịu dàng, chu đáo, sau khi kết hôn họ trở thành người vợ, người mẹ điển hình. Họ thể hiện tình yêu một cách tinh tế và ân cần, quan tâm và chăm sóc. Họ cũng chính là những người con dâu tốt nhất trong lòng mọi bà mẹ chồng.

Nữ tuổi Sửu đặt lợi ích của gia đình, hạnh phúc của con cái lên trên và vì vậy họ nỗ lực không mệt mỏi, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại. Tương lai, con cái của họ có thể là rồng là phượng. Chúng thông minh, tài giỏi lại có sự giúp đỡ, hậu thuẫn từ mẹ nên vận trình ngày càng vượng phát.

Nữ tuổi Sửu càng về hậu sẽ càng hưởng cuộc sống an nhàn, con cái hiếu kính.

Phúc khí tràn trề, phụ nữ thuộc 3 con giáp này thông minh hơn người, vừa tinh tế vừa nhanh nhạy, kiếm tiền siêu đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Định mệnh an bài: 10 ngày tới (23/9 - 2/10) 3 tuổi vướng đại hạn khó ngóc đầu lên, 2 tuổi "trúng số" tiền về chật két

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