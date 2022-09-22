Đầu tư thua lỗ, 3 tháng cuối năm 2022 có 3 con giáp dễ rơi vào cảnh tài chính khó khăn, cần cẩn trọng trước tiểu nhân quấy phá

Vì thế, người làm công ăn lương dù có chủ động, xông xáo đến mấy thì cũng cần phải nhìn trước ngó sau, lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu bạn lúc nào cũng chỉ làm theo ý của mình thì rất dễ phạm phải những sai lầm đáng tiếc, phải lấy đồng lương ra đền bù thiệt hại.

Tuổi Mùi là con giáp mất tiền 3 tháng cuối năm 2022 nên tình hình tài chính của bản mệnh chưa đạt được bước phát triển đáng kể nào, thậm chí, bạn còn luôn phải nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong mọi quyết định, tránh đẩy bản thân rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Tháng cuối cùng trong năm, tiền bạc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, có thể bạn đang mua sắm quá đà hoặc phải tốn tiền giải quyết những mâu thuẫn, rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân chi tiêu khoa học, tránh chạy theo xu thế của thị trường.

Người làm ăn kinh doanh sẽ phải dành một khoản kha khá tiền cho hoạt động hùn vốn đầu tư mà chưa thể thu về lợi nhuận nhanh chóng được. Bạn cần phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những dấu hiệu tích cực hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu có những quãng trầm khá rõ rệt trong khoảng thời gian 3 tháng cuối năm 2022 này.

Vì thế, bạn cần phải nhắc bản thân cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chớ vội bằng lòng với những gì mình đang có kẻo trở thành người tụt hậu lúc nào không hay.

Với người làm công ăn lương, tài lộc đổ vào túi nhỏ giọt, cơ hội tăng lương không có nhiều. Công việc xuất hiện nhiều áp lực khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, bi quan, thậm chí nghĩ tới việc bỏ cuộc giữa chừng.

Bạn cần tìm cách động viên bản thân để nhanh chóng vượt qua khó khăn, nếu có gì khúc mắc thì hãy nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, chớ tự mình tìm cách mày mò, khắc phục kẻo đi sai hướng, gây tổn hao tiền bạc.

Với người làm ăn, bạn nên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới thì bạn nên nhanh chóng nắm bắt kẻo người khác vượt qua.

Ngược lại, nếu bạn cứ luôn chần chừ, do dự thì tài lộc giậm chân tại chỗ, thậm chí bị kẻ xấu tìm cách hãm hại gây lỗ vốn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tị

Thực chất, tiền bạc của người tuổi Tị có đổ về trong túi nhưng lại khó tích lũy. Bản mệnh thường rơi vào tình cảnh làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên lúc nào cũng thấy túng thiếu.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp hoặc kẻ tiểu nhân, mà ngọn nguồn chủ yếu là về tiền hoặc quyền lợi.

Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo nhìn nhận vấn đề, đừng quá tham lam kẻo rơi vào thị phi, tranh chấp, thậm chí gây ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc tiền bạc của mình.

Trong thời điểm vẫn chưa gặt hái được thành tựu nào quá lớn lao khiến lãnh đạo tăng mức đãi ngộ như thế này, nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn cần chi tiêu tiết kiệm hoặc tính tới việc làm thêm.

Người làm ăn có cơ hội được tiếp xúc với những cơ hội làm ăn lớn nhưng cũng không tránh khỏi thị phi đeo bám. Bản mệnh cần ý thức được vị thế và khả năng của mình để đưa ra những quyết sách đúng đắn.

Con giáp mất tiền 3 tháng cuối năm 2022 không nhất thiết phải chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Ngược lại, bạn có thể phát triển ở những thị trường ngách, nơi năng lực của mình là lợi thế, như vậy thì đồng tiền sẽ chảy vào túi dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.