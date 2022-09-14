DUY NGÃ ĐỘC TÔN, những con giáp sau trong tháng 10/2022 dù không có quý nhân giúp đỡ vẫn tự lực cánh sinh tốt, mưu mẹo, giỏi toan tính kiếm lợi bản thân

Ngoài mặt, con giáp mưu mô này có thể tỏ ra rất hiền hòa và dễ gần, nhưng trong lòng, có thể họ đang suy tính xem làm việc này có ích lợi gì hay không, kết bạn với người này có mang lại lợi ích gì với mình hay không.

Tử vi có nói người tuổi Tỵ có phần nhỏ nhen và toan tính, thế nhưng số người biết được mặt trái này của họ vốn không nhiều, và họ cũng rất khéo léo chẳng để lộ bản tính này ra với bất cứ ai.

Con giáp này nên sống thật với bản thân mình hơn, bớt so đo toan tính, cuộc sống sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều.

Thậm chí, có những lúc để giành chiến thắng, họ không ngại sử dụng thủ đoạn. Hãy biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, bởi nhiều khi không phải lợi ích đã là tối cao, dành chiến thắng là sẽ được người ta công nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn rất mưu mô, đây là điều mà ai cũng không thể phủ nhận, nhưng chính bản thân con giáp này lại không chịu công nhận điều này.

Họ thường dùng đầu óc thông minh và nhạy bén của mình để nghĩ ra những cách khôn khéo kiếm lợi cho bản thân trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp, hoặc là để xây dựng những mối quan hệ có ích trong tương lai.

Khi làm bất cứ việc gì hay khi kết giao với bất cứ người nào, họ cũng phân tích rất rõ ràng hai mặt lợi và hại, nếu họ thấy mình được hưởng nhiều lợi lộc thì mới bắt tay vào làm.

Tất nhiên, sự thật chứng minh sự lựa chọn của con giáp này là hoàn toàn chính xác. Nhờ vào sự khéo léo có phần mưu mô, tính toán, họ sẽ đạt được nhiều thành tích khiến mọi người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có vẻ ngoài ung dung, thậm chí là lười nhác, thế nhưng đầu óc của họ lại vô cùng tỉnh táo và thông minh.

Họ chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết được bản chất của sự việc, vì thế một khi đã muốn toan tính chuyện gì, họ thường lập được những kế hoạch kín kẽ chẳng ai có thể phát hiện ra.

Con giáp mưu mô này chẳng mấy khi nghĩ đến việc tranh giành lợi ích của ai, nhưng họ chắc chắn sẽ không để mình phải chịu thiệt. Một khi đã có người hãm hại họ, họ sẽ nghĩ lại cách trả thù thâm sâu hơn nhiều lần.

Vì thế, đừng tưởng người tuổi này lười biếng mà nghĩ cách chiếm lợi từ họ, bởi họ sẽ không để yên nếu như có người làm điều đó đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường tạo cho mình một vỏ bọc là người dịu dàng, thân thiện và hòa đồng. Mọi người thường cho rằng họ kết giao với người khác một cách rất vô tư, thế nhưng thực ra, hiếm người nào nhìn thấu được những toan tính ẩn sâu trong đầu họ.

Vì thế trong cuộc sống, con giáp này thường bị đánh giá thấp hơn thực tế, mọi người thường không cho rằng họ là một người mưu mẹo, mà ngược lại, còn cho rằng họ là một người hiền lành, dễ bị bắt nạt, thường hay phải chịu thiệt thòi.

Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi chính là một vũ khí lợi hại để họ lén thực hiện những mưu mô trong đầu mình. Họ thích sử dụng những mẹo khôn vặt để chiến thắng đối thủ. Họ tiến hành kế hoạch khéo léo đến mức tới tận khi thua rồi, đối thủ vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.