Định mệnh an bài: 10 ngày tới (23/9 - 2/10) 3 tuổi vướng đại hạn khó ngóc đầu lên, 2 tuổi "trúng số" tiền về chật két

Tuổi Thân : Số trời định sẵn là tử vi trong năm nay những người tuổi Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

Trong 10 ngày tới đây những người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nhất là trên con đường công danh sự nghiệp thì những người tuổi Thân sẽ có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Chính vì vậy, nếu như định mở rộng đầu tư làm ăn thì đây không phải cơ hội tốt của người tuổi Thân.

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Tuổi Tý: Tử vi của những người tuổi Tý chính là con giáp vướng tam tai năm nay. Nên về tài chính, tuổi Tý có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Đặc biệt, những người tuổi Tý nên chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình. Các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Tý cần rất chú ý quan tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn: Tử vi cho biết trong công việc của tuổi Thìn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, tuổi Thìn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Đặc biệt, những người tuổi Thìn trong thời gian này nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vận tải và đặc biệt quan trọng là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe thể chất, thân thể của mình. Đồng thời, trong năm tới sức khỏe của Thìn cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

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2 tuổi may mắn lên như diều gặp gió

Tuổi Mão: Tuổi Mão chính là con giáp thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Mão không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng, tuổi Mão có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mão đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

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Tuổi Ngọ: Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, của tuổi Ngọ này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tử vi cho hay, tuổi Ngọ khá hợp bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Ngọ được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.