Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (3/12), 3 con giáp công danh như 'diều gặp gió', lộc kinh doanh vượng phát, thu nhập khả quan, tài chính khấm khá, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức

12 con giáp tử vi 03/12/2022 05:25

Đúng 18h08p hôm nay 3/12, 3 con giáp này công danh lên như diều gặp gió, lộc kinh doanh vượng phát, thu nhập khả quan, tài chính cải thiện, tình duyên nhiều bước tiến chuyển.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, dễ dàng. Tuổi Tuất gặp nhiều vận may trong ngày mới. Khả năng sáng tạo dồi dào cùng tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao đem lại cho bản mệnh nhiều thành tích đáng kể. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, con giáp này nên tận dụng thời cơ trước mắt để có sự thăng tiến nhất định.

Vận trình tài lộc tươi sáng. Tầm nhìn chiến lược giúp tuổi Tuất không bỏ qua các cơ hội kiếm tiền trước mắt.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các vấn đề sức khỏe của bản mệnh được cải thiện khi bạn gần đây duy trì được lối sống lành mạnh trong thời gian dài vừa qua. Với những ai đang bắt đầu thử theo đuổi lối sống này cũng có thêm nhiều động lực để tiếp tục thói quen tốt này.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (3/12), 3 con giáp công danh như 'diều gặp gió', lộc kinh doanh vượng phát, thu nhập khả quan, tài chính khấm khá, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông, dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cơ hội để tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực vốn có mà một phần là nhờ sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn. Tìm được cách giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng, nhờ thế mà gây được ấn tượng vô cùng tốt đối với cấp trên. Đây là bước khởi đầu cho những thăng tiến sau này của tuổi Sửu. 

Vận trình tài lộc tăng tiến. Mặc dù khoản thu nhập chưa thật sự đột phá nhưng bằng khả năng quản lý tài chính thông minh, bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu thường ngày.

Đường tình cảm của con giáp này hôm nay khá tốt. Bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương rất nhiều và người ấy cũng yêu thương mình, đâu phải ai cũng may mắn được như vậy.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (3/12), 3 con giáp công danh như 'diều gặp gió', lộc kinh doanh vượng phát, thu nhập khả quan, tài chính khấm khá, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Vận trình tài lộc tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai. 

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Các kế hoạch dần đi vào quỹ đạo, việc kiếm tiền chỉ phụ thuộc vào sự nhạy bén và linh hoạt của người tuổi Dần.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bởi bạn và đối phương luôn quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay (3/12), 3 con giáp công danh như 'diều gặp gió', lộc kinh doanh vượng phát, thu nhập khả quan, tài chính khấm khá, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Tuổi Dần rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được cảnh báo nên cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông.

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