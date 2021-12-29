Năm 2022, 12 con giáp nếu biết lựa chọn những vật phẩm phong thủy đem lại may mắn - hút tài lộc này, sẽ giúp cả năm hanh thông, trăm đường như ý, làm ăn chỉ có ‘phất lên’

Năm 2022, người tuổi Tý nếu lựa chọn các vật phẩm có hình liên quan đến tuổi Sửu sẽ rất tốt cho vận khí của mình, có tác dụng cầu may cầu tài cầu phúc rất hữu hiệu.

Người tuổi Tý tuy thông minh và nhanh nhẹn nhưng lại dễ bỏ cuộc giữa chừng, hành động nóng vội, khó kiên trì với việc mình đã chọn nên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Những vật phẩm có liên quan đến tuổi Sửu tượng trưng cho sự chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực, rất có chí tiến thủ, là một con giáp tràn đầy năng lượng tích cực. Vì vậy, năm 2022, nếu người tuổi Tý đeo vật phẩm này có thể đóng vai trò bổ trợ và thúc đẩy tinh thần phấn đấu của bạn lên cao. Với sự thay đổi này, bạn có thể nhận được nhiều cơ hội hơn, tài lộc của bản thân cũng có xu hướng đi lên.

Tuổi Sửu – Vật phẩm Tam Hợp (Dậu, Tị)

Ba con giáp Tị - Dậu - Sửu thuộc mối quan hệ Tam Hợp địa chi nên các vật phẩm hình rắn hay hình gà tượng trưng cho tuổi Tị và tuổi Dậu cũng được cho là đem lại nhiều may mắn và vượng khí cho người tuổi Sửu trong năm 2022.

Sử dụng vật phẩm Tam Hợp thực tế có nhiều công hiệu như: tăng cường năng lượng dương cho người sử dụng; đồng thời lại có thể xua đuổi tà ma và những vận xui đeo bám; đặc biệt giúp thu hút sự giàu có và phúc lộc; ngoài ra còn tăng cường nhân duyên và giúp cải thiện các mối quan hệ xã giao cho chủ nhân.

Cho nên đối với tuổi Sửu, những đồ trang trí có họa tiết gà, rắn rất tốt, có tác dụng chiêu tài vận cho bạn mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần - Đá Obsidian xanh lá (đá lục linh)



Năm 2022 Nhâm Dần, đây là năm tuổi của bạn, nên sẽ có nhiều điều phiền toái, trắc trở xảy ra. Để tránh những điều xấu và thu hút những điều tốt đến với mình, bạn có thể lựa chọn đeo đá Obsidian xanh lá, như một món nữ trang cũng như là vật phẩm phong thủy hộ mệnh, đem lại nhiều may mắn.

Những người cầm tinh con Hổ sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh, tính tình trở nên bốc đồng, nóng nảy, có thể bị người khác xúi giục hay lợi dụng. Đeo đá phong thủy Obsidian xanh lá trên người có thể giúp làm sảng khoái tinh thần, tăng cường trí nhớ, phân biệt thị phi, tránh xa kẻ xấu để không rơi vào bẫy rập hay chiêu trò lợi dụng của đối phương.

Thực tế là trong năm 2022, tuổi Dần rất dễ gặp chuyện thị phi, nhiều nỗi buồn phiền khiến trạng thái tinh thần của bạn khá sa sút. Đá Obsidian xanh lá sẽ giúp cải thiện những tình trạng khó chịu đó, tâm tình của bạn dần dần sẽ tốt hơn.

Đối với những người có sức khỏe không tốt, các nguyên tố vi lượng có trong đá lục linh có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua lỗ chân lông của người đeo và giúp tăng cường sức đề kháng cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão – Thạch anh hồng

Đường tình cảm của người tuổi Mão năm 2022 không mấy khả quan, nhất là người độc thân, nhân duyên ảm đạm khiến việc tìm kiếm hôn nhân và hạnh phúc của bạn trở nên khó khăn và gian nan hơn rất nhiều. Nếu không tìm cách cải thiện, rất có thể 2022 sẽ tiếp tục là một năm cô đơn nữa của bạn.

Để điều đó không xảy ra, những người tuổi Mão có thể sử dụng thạch anh hồng, đặc biệt là dưới dạng vòng tay phong thủy.

Bởi trong phong thủy, thạch anh hồng có tác dụng thúc đẩy cảm xúc và nâng cao sức quyến rũ cho người sử dụng. Dưới tác động của các tinh thể màu hồng, bạn có thể dễ dàng phô bày những sức hút tiềm tàng của bản thân, mở rộng các mối quan hệ, giành được sự ưu ái và chú ý của người khác giới.

Thạch anh hồng thực sự sẽ mang lại nhiều sự trợ giúp cho việc phát triển tình duyên của tuổi Mão trong năm 2022, đường tình cảm ngày càng suôn sẻ, nếu nắm bắt được cơ hội thì rất có thể bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trong đời và thoát khỏi độc thân sớm thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn – Vòng tay bằng bạc

Tuổi Thìn nếu muốn tăng tài vận cho bản thân trong năm 2022 thì có thể cân nhắc đeo vòng tay bằng bạc.

Người xưa tin rằng đồ bạc có tác dụng xua đuổi tà khí, thu hút sinh khí, tránh được nguồn năng lượng xấu, vậy nên việc đeo vòng bạc ở tay, đem theo nó hàng ngày sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tuổi Thìn.

Thực tế may mắn về tài lộc của tuổi Thìn chủ yếu tập trung ở bàn tay, vì vậy những đồ trang sức đeo ở tay có thể mang lại phúc lộc tốt nhất cho những chú Rồng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị - Vòng tay hạt châu chuyển vận



Người tuổi Tị năm 2022 phải chịu Hình Thái Tuế, dẫn đến tài lộc có phần sa sút, hao hụt, các mặt trong cuộc đều bị ảnh hưởng và kìm hãm.

Vòng tay hạt châu chuyển vận là vật phẩm phong thủy sẽ giúp người tuổi Tị, cải thiện tình trạng xui xẻo, thúc đẩy vượng khí, chiêu tài chuyển vận nhanh chóng, hóa giải những khó khăn mà bạn đang gặp phải.

Lưu ý rằng, hạt châu chuyển vận có thể được làm từ nhiều chất liệu, nhưng thông dụng hơn cả là hạt bằng vàng, hạt bạc và hạt ngọc.



Kết hợp với vận khí của tuổi Tị trong năm 2022, đeo chuỗi hạt bằng vàng là lựa chọn tốt nhất. Nó không chỉ có thể giúp khai vận mà còn có thể thúc đẩy tài khí, hút tiền tài về túi bạn. Có thể nói là mang tới nhiều tác dụng bất ngờ.





Tuổi Ngọ - Hổ phách tự nhiên

Người tuổi Ngọ nếu lựa chọn đeo hổ phách tự nhiên trong năm 2022 sẽ rất tốt. Hổ pháp có sự kết tụ tinh hoa và năng lượng của trời đất, nếu đeo thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe người sử dụng.

Hơn nữa, vật phẩm này còn có thể củng cố địa vị của những người tuổi Ngọ, giúp bạn trở nên can đảm và có động lực hơn, khi gặp khó khăn thất bại cũng có thể nhanh chóng vượt qua.

Bản thân những người cầm tinh con Ngựa thuộc tuýp người ngại khó ngại khổ, làm việc khá tùy hứng, tự cao tự đại, dễ mất tập trung, nếu gặp chút sóng gió thì rất dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên năng lượng từ hổ phách sẽ giúp cải thiện những tình trạng đó. Bạn không chỉ thêm kiên trì làm việc mà còn có thể bền chí và dũng cảm hơn trong nghịch cảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi – Tỳ Hưu

Tỳ Hưu vốn là linh thú rất mạnh về công năng hút tài. Đối với người tuổi Mùi, mang Tỳ Hưu bên người giúp cải thiện khả năng kiếm tiền, hấp thu vượng khí, sẽ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi đeo Tỳ Hưu phải để hướng ra ngoài, như vậy mới có tác dụng hút tài lộc. Tuổi Mùi cũng có thể trưng bày vật phẩm phong thủy này ở bàn làm việc hoặc văn phòng vào năm 2022 như một linh vật để cầu may mắn và thịnh vượng.

Sử dụng Tỳ Hưu để trang trí có thể giúp gia tăng tài sản trong năm, tạo ra của cải dôi dư, hóa giải sát khí, mang ý nghĩa cầu phúc giúp năm mới tài lộc tăng tiến và hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân – Vòng tay chỉ đỏ

Màu đỏ vốn là một màu sắc phong thủy tượng trưng cho may mắn và những điều tốt lành, lại có tác dụng xua đuổi tà ma. Vì vậy, trong năm phạm Thái Tuế, người ta càng chuộng mặc quần áo đỏ cũng như đeo dây tay màu đỏ để cầu may.

Tuổi Thân nếu đeo một chiếc vòng tay chỉ đỏ trong năm 2022 sẽ có thể trải qua một năm an toàn, suôn sẻ, không gặp quá nhiều điều phiền toái trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, những người tuổi Thân muốn cầu tình duyên càng không thể bỏ qua vật phẩm này để cầu năm mới may mắn và tình yêu luôn đong đầy.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phải kiên trì đeo vòng tay chỉ đỏ, không được chuyển cho người khác sau vài ngày đeo, hay vứt bừa bãi kẻo gây phản tác dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu – Mã Não

Đá mã não là vật trang sức tự nhiên, không chỉ có giá trị cao, là món trang sức nâng tầm giá trị người sử dụng mà còn thúc đẩy mối quan hệ, thúc đẩy nhân duyên, tăng cường khả năng gặp quý nhân.

Bản thân tuổi Dậu là những người sống thiên về tình cảm, tâm trạng biến hóa thất thường, dễ xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với người khác vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của mã não, những người cầm tinh Gà sẽ có tâm trạng ổn định hơn, khi tiếp xúc với những người khác cũng biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và thông cảm, từ đó nuôi dưỡng mối quan hệ thêm hòa hợp.

Người tuổi Dậu đeo vòng mã não trong năm 2022 sẽ giúp sự nghiệp và mối quan hệ trong công việc thêm thuận lợi suôn sẻ trong cả năm, thăng tiến từng bước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất – Vật phẩm hình Mèo (Mão)

Nhờ mối quan hệ Mão Tuất Lục Hợp, những vật phẩm có hình mèo tượng trưng cho người tuổi Mão cũng sẽ đem lại rất nhiều may mắn, sự hỗ trợ mạnh mẽ cho người tuổi Tuất trong năm 2022.

Đặc biệt khi bản mệnh không may gặp phải những thất bại và khó khăn, bạn cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, thêm vững tin và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Những vật phẩm hình mèo sẽ giúp tuổi Tuất duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, ngày càng trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn, dù có sóng gió bủa vây cũng không bỏ cuộc.

Vì vậy, đối với những người tuổi Tuất, nếu muốn năm 2022 có sự phát triển tốt hơn thì đeo linh vật tuổi Mão là một lựa chọn rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi – Thạch anh

Người tuổi Hợi sẽ phạm Phá Thái Tuế vào năm 2022, dễ gặp những điều không may mắn, muốn chuyển vận thì có thể đeo thạch anh.

Đá thạch anh có hình thức tinh xảo, bên cạnh tác dụng làm đồ trang sức, đây còn là vật phẩm phong thủy rất được yêu thích. Tuổi Hợi đeo thạch anh có thể tăng thêm khí chất và sự tự tin, giúp bạn trở nên dũng cảm và quyết tâm cao độ hơn trong một năm nhiều khó khăn này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thạch anh có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi loại lại có ý nghĩa và tác dụng phong thủy khác nhau. Tuổi Hợi nên tránh pha lê màu trắng khi lựa chọn bởi đây là màu sắc kiêng kỵ với bạn, sử dụng thạch anh trắng chẳng những không có tác dụng may mắn mà còn có thể gây ra những sự quấy nhiễu, xui xẻo, bạn phải đặc biệt lưu ý về phương diện này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.