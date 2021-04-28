Đúng ngày mai, thứ Năm 29/4/2021: 3 con giáp đen đủi đủ đường, sự nghiệp tụt dốc, cập rập trong tiền bạc, dễ bị 'sa cơ thất thế'

Tử vi ngày mới cho thấy, Thìn - Tỵ - Hợi là 3 con giáp đen đủi, liên tiếp gặp trục trặc trong công việc lẫn tài chính, không những thế, những con giáp này rất dễ bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại, mất tiền mất việc.

Tuổi Thìn Đứng đầu trong top con giáp đen đủi trong ngày mới này thì phải kể đến người tuổi Thìn. Xét về góc độ tử vi, trong ngày thứ Năm bản mệnh phải đương đầu Thái Tuế, tâm tính của người tuổi Thìn cực kỳ bất ổn. Có những lúc cảm giác tư tưởng thoải mái, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nhưng cũng có thời điểm mọi thứ như rơi vào bế tắc, nhìn đâu cũng toàn thấy rắc rối, ngõ cụt. Tâm trạng chi phối là khởi nguồn cho những bất lợi, cho vận đen đeo bám trong hôm nay. Chuyện tiền bạc không suôn sẻ theo kế hoạch bản mệnh đã vạch sẵn. Đã vậy, cho người khác vay tiền còn không đòi lại được, còn vướng vào thị phi, mang tai mang tiếng, ảnh hưởng xấu uy tín bản thân.

Về công việc, bản mệnh tràn đầy khí thế, mong muốn thử sức với phương thức hay dự án mới. Ban đầu cả lãnh đạo hay đồng nghiệp có vẻ ủng hộ, nhưng đến nửa chừng thì "hụt hơi", kết quả không thực sự như mong muốn. Đứng đầu trong top con giáp đen đủi trong ngày mới này thì phải kể đến người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Những người tuổi Tỵ sẽ có sự bứt phá về công việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều vận hạn song song. Trong ngày hôm nay, Tỵ có thể sẽ vướng phải họa không do mình tạo ra. Con giáp này dù không trực tiếp sai phạm nhưng vì giữ chức vụ cao nên sẽ phải “đứng mũi chịu sào”.

Hôm nay cũng không phải giai đoạn phù hợp để Tỵ bàn chuyện làm ăn hay kinh doanh. Với những con giáp buôn bán, làm về đầu tư, đây là giai đoạn tài chính sụt giảm chóng mặt. Bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu với những khoản nợ xấu, đôi khi đến từ chính người thân của mình. Kinh tế của Tỵ có thể giảm mạnh trong thời điểm này. Bên cạnh đó, người tuổi Tỵ tránh cho người thân quen vay tiền kẻo “làm ơn mắc oán”, vừa thất thoát tiền bạc vừa vướng phải thị phi.

Trong ngày hôm nay, Tỵ có thể sẽ vướng phải họa không do mình tạo ra - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, ngày thứ Năm sẽ là ngày tháng không thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ gặp vô số chuyện đen đủi, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc, nên không thu được bất cứ kết quả công việc tốt nào, thậm chí còn rơi vào tình trạng bị sa thải. Không những thế, tuổi Hợi rất dễ gặp những biến cố bất ngờ, ngoài ý muốn cho nên cần chú ý đến an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra đây cũng là thời gian dễ tổn thất về tiền bạc, người tuổi Hợi nên cẩn thận trong quản lý tài chính và bảo quản tài sản. Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay là tháng không thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet Lời khuyên cho tuổi Hợi trong ngày hôm nay là nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân. (*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 77 ngày tới, Thần Tài dung túng, 3 tuổi SỐ HƯỞNG nằm duỗi mà ăn, của nả chật nhà, tiền chất cao như núi Theo tử vi 12 con giáp, trong 77 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài chỉ mặt, ưu ái mang lộc lá đến nhà, của nả cứ thế nối đuôi nhau chạy vào két sắt.

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