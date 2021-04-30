Đúng ngày mai, thứ Bảy 1/5/2021: 3 con giáp xui xẻo vướng họa tiểu nhân, công việc lận đận, tiền bạc bị kẻ xấu dòm ngó, mất trắng lúc nào không hay

Dần bận rộn cả ngày với công việc, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên áp lực càng ngày càng lớn hơn. Đã vậy, kẻ tiểu nhân còn không ngừng đơm đặt thêm những điều sai trái để làm tổn hại tới uy tín của bản mệnh nhằm cướp đoạt lợi ích về cho mình. Kẻ tiểu nhân xấu bụng có thể mờ mắt với những khoản tiền bản mệnh đang có và tìm cơ hội để lừa gạt lấy nó đi mất.

Dần là con giáp đầu tiên trong top 3 con giáp xui xẻo nhất ngày hôm nay. Bản mệnh dễ bị tiểu nhân phá hoại vận trình sự nghiệp và cả tài lộc. Có thể nói rất nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc khiến cho con giáp này điêu đứng, không biết phải bắt tay vào giải quyết vấn đề từ đâu.

Điềm báo tiểu nhân mà tử vi hàng ngày cảnh báo những người tuổi Ngọ tương đối rõ ràng. Có thể xuất phát từ việc bản mệnh đặt niềm tin lầm chỗ nên dễ vướng vào các rắc rối không đáng có về vấn đề tiền bạc, của cải. Dù có quý nhân sẵn sàng tương trợ nhưng vẫn không tránh khỏi hoạ tiểu nhân, khiến con giáp này dù có nỗ lực hay cố gắng bao nhiêu cũng không có được dư dả, sung túc.

Lời khuyên cho người tuổi Dần trong ngày hôm nay cần hết sức tỉnh táo, hãy gạt phắt những lời nói nịnh bợ hoặc dụ dỗ hợp tác sinh lời. Vì hơn 50% đó chính là cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn chờ bản mệnh nhảy vào.

Trời sinh tuổi Ngọ mạnh mẽ, uy nghiêm, là người của công việc, song không nên ôm đồm tất cả mọi việc mà không biết tự lượng sức mình. Sức người vốn có hạn, khi xử lý công việc quá tải sẽ dẫn tới việc đầu óc không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt, cho nên khó tránh khỏi việc đưa ra những quyết định sai lầm. Thêm vào đó, tuổi Ngọ không nên dễ dàng tin người, bởi nhiều khả năng sẽ bị chính người thân cận nhất lừa lọc, dối trá.

Ngoài ra, bản mệnh nên nhớ lợi ích trước mắt chỉ là nhất thời, vì vậy cần sáng suốt, có chính kiến, có mắt nhìn người tốt để tránh việc bị lừa gạt.

Điềm báo tiểu nhân mà tử vi hàng ngày cảnh báo những người tuổi Ngọ tương đối rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong hôm nay không mấy may mắn khi bản mệnh chính là con giáp dễ gặp phải tiểu nhân quấy phá. Điềm báo tiểu nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến vận trình tài lộc của những chú Dê, có thể khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Tiền bạc thu về chẳng có nhiều mà lại dễ mất tiền hao của vì những chuyện không đâu.

Bản mệnh tính tình ngay thẳng, lại nóng vội, bộp chộp nên dễ làm ra những chuyện cảm tính, càng dễ bị kẻ xấu xúi giục, khiến cho sai lầm nối tiếp sai lầm. Đặc biệt là người làm kinh doanh vì "sai 1 ly, đi 1 dặm", tính toán sai lầm có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt. Con giáp này nghe phải những ý kiến, nịnh bợ của tiểu nhân nên đã sai một lần là sai nhiều lần nữa mà vẫn chẳng rút được kinh nghiệm.

Vận trình của người tuổi Mùi trong hôm nay không mấy may mắn khi bản mệnh chính là con giáp dễ gặp phải tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Để giải quyết tình hình, người tuổi Mùi chỉ còn cách "tự lực cánh sinh" không nên nghe bất kỳ sai khiến hay nịnh nọt của ai, tránh phải hối hận khi ra những quyết định sai lầm mà hậu quả thì khôn lường.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm