Đúng ngày 29/4, 3 tuổi may mắn nhất ngày, gặp Thần Tài chỉ điểm, kiếm tiền xuất thần, tiền bạc ập về két như mưa mùa hè

12 con giáp tử vi 28/04/2021 00:18

Theo tử vi 12 con giáp, đồng hồ vừa sang ngày 29/4, đây là 3 con giáp song hỷ lâm môn, tài vận vượng sắc, gặp Thần Tài chỉ điểm nên làm gì cũng như ý, tiền của chạy ùn ùn về túi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều độc lập, cá tính và cực nhạy bén với thời cuộc. Một khi có cơ hội kiếm tiền, Mão sẽ nhanh chóng chớp lấy và tận dụng triệt để. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai, người tuổi Mèo vẫn có cuộc sống sung túc đủ đầy, vinh hoa phú quý. 

Tháng 4 đại cát đại lợi, những ngày cuối cùng của tháng này là thời gian Mão ngập trong biển tiền, được Thần Tài dung túng. Người làm công ăn lương "coi chừng" vì thưởng lớn bất ngờ ập xuống đầu. Người buôn bán lớn nhỏ sẽ có của ăn của để nhờ hàng bán ra cứ đầy rồi lại vơi. Không chỉ tài vận, Mão còn có vận đào hoa đeo bám, nếu đang độc thân sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo, nếu đã kết hôn sẽ ấm nồng viên mãn. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người hiền lành, nhân hậu và chăm chỉ làm điều thiện, Sửu là con giáp thiện lương tích được rất nhiều công đức. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm, từ ngày mai 29/4, con giáp tuổi Trâu sẽ gặp may mắn liên tiếp, càng làm ăn tấn tới, càng không ngại khó ngại khổ, tiền của càng có cơ hội nối đuôi nhau chạy vào két nhà Sửu. 

Làm 1 hưởng 10, công thành danh toại, đời thăng hoa rực rỡ là những gì Sửu nắm chắc trong tay. Hơn thế, các Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã nhà xe có đủ. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp dĩ hòa vi quý, hiền lành, biết nghĩ cho người khác. Vốn tính thiện lương, người tuổi Mùi luôn sống điềm đạm, chân thành và không hơn thua hay bày mưu tính kế người khác vì lợi ích cá nhân. Chính sự tử tế ấy, Hợi được quý nhân hết lòng nâng đỡ, Thần Tài đưa đường chỉ lối liên tục. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 29/4, Mùi sẽ có gặp cơ hội trời cho, nếu biết nắm bắt, người tuổi Dê sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài cực to. Càng không ngại khó ngại khổ, con giáp càng nhận được nhiều lộc lá. Bước chân phải có quý nhân phù trợ, bước chân trái có thần tài rót lộc nên Mùi cứ mặc sức tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, vừa sang tháng 5, đây là những con giáp được Thần Tài chỉ điểm, lộc lá thi nhau nối gót vào nhà, tình tiền viên mãn, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

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