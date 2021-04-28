Đúng ngày 29/4, 3 tuổi được THƯỞNG TO dịp lễ, cấp trên tuyên dương, quan lộ xán lạn, ngập ngụa trong tiền bạc và may mắn

12 con giáp tử vi 28/04/2021 12:18

Theo tử vi 12 con giáp, ngay ngày 29/4, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, kiếm được bộn tiền dịp lễ, tiêu pha thả ga cũng không hết.

Tuổi Thìn

Ngay đầu ngày 29/4, người tuổi Thìn đã đón vô số tin vui tài lộc ập xuống đầu. Những khúc mắc trong công việc sẽ được tháo gỡ, mọi khốn khó đều ở lại phía sau để nhường đường cho may mắn ùa vào nhà Thìn. 

Theo tử vi 12 con giáp, được cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận về thành quả công việc, Thìn sẽ nhận được khoảng thưởng lớn cho quý đầu năm. Không những vậy, con giáp may mắn này còn được cấp trên cất nhắc lên một vị trí cao hơn, đường quan lộ từ đây xán lạn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân và đương đầu với thử thách thì con giáp tuổi Thìn sẽ có bạc tỷ trong tay, lộc lá cứ thế theo về nhà từ nay đến cuối năm 2021. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, tháo vát và dám thực hiện lý tưởng sống cá nhân. Ngọ luôn sẵn lòng chịu khổ, chịu cực để đạt được thứ mình muốn. Nhờ thế, thu nhập của các chú Ngựa được cải thiện đáng kể sau thời gian dài cơ cực. 

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 29/4, Ngọ đứng trước cơ hội lương thưởng tăng vọt. Ngoài ra, có thể trong ngày, tuổi Ngọ còn gặp được quý nhân chỉ điểm, giúp sắp xếp lại công việc chính, tham gia nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Càng cố gắng làm ăn, càng về cuối năm Ngọ lại càng đại phát, mua nhà sắm xe là những gì Ngọ nắm chắc trong tay. Hơn cả, vận tình duyên đỏ như son còn giúp Ngọ có những tháng ngày hòa hợp, vui vẻ bên gia đình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sau những cơ cực thì giờ đây, Sửu đã có thể hoàn toàn xứng đáng được tận hưởng thành quả lao động của mình. Đừng quá tham công tiếc việc, cũng đừng quên việc chăm sóc sức khỏe để không quá mệt mỏi Sửu nhé.

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, Sửu sẽ có một ngày thứ Năm ngập trong biển tiền, thưởng lớn, tăng lương hoặc trúng số độc đắc là điều mà Sửu dễ có được. Tử vi 12 con giáp cho hay, Sửu nên tận dụng tiền của có được để đầu tư sinh lợi, tiền đẻ ra tiền. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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