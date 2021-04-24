Đúng ngày 26/4, 3 con giáp TRÚNG QUẢ ĐẬM, vận may bùng bùng, tiền VÀNG đè mỏi vai, sung sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp , Thìn sẽ không còn lo tiểu nhân ngáng đường, kẻ xấu hãm hại hay cướp công của mình nữa. Thời điểm này, Thìn chỉ cần chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, mọi cơ hội tốt sẽ đến tay, đỡ không kịp. Cấp trên bắt đầu có cái nhìn ấn tượng nên sẽ ưu ái Thìn trong mọi việc. Dù áp lực sẽ vô cùng lớn nhưng Thìn cũng sẽ có cách giải quyết êm đẹp, vượt qua hết những chướng ngại vật trước mắt.

Với Thìn nào đang có kế hoạch buôn bán, hãy thực hiện ngay vì bạn đang được Cát tinh chiếu rọi, thần may mắn quấn chân trong ngày. Bản mệnh buôn bán khéo léo, tiền sinh ra tiền, một đồng lời mười đồng, tiền đổ về tiêu xài không hết.

Người cầm tinh con Chuột nhanh nhẹn, dù là mệnh nam hay nữ đều sẽ có duyên trong lĩnh vực kinh doanh nên sẽ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ trong ngày 26/4 tới đây. Đôi khi chỉ cần ngồi không một chỗ, Tý cũng nhận được lợi lộc trời ban, con giáp may mắn này tiêu cả đời không hết.

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới Tý sẽ đối mặt với khá nhiều trở ngại. Vì vậy hãy cố gắng giữ vững tinh thần vượt qua. Sau mỗi lần vượt khó, Tý sẽ tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho mình. Tử vi chỉ ra, trong chuyện tình cảm, chưa xuất hiện mối duyên lành với người tuổi Tý độc thân. Do đó, bạn hãy tập trung hết sức vào công việc sẽ tốt hơn trong thời điểm này.

Tý sẽ tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ đầu tuần tới, Mùi sẽ bắt đầu nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên, được giao cho nhiều dự án lớn. Ngoài ra, do thời gian qua Mùi đã cố gắng hết sức để cống hiến vì công việc, tử vi dự báo, con giáp may mắn này sẽ kiếm được số tiền khủng đổ về, có thể là khoảng thưởng khủng dịp lễ 30/4, hoặc một khoản hoa hồng từ hợp đồng tiền tỷ lớn, tiền cứ thế ào ào vào túi, tiêu không hết.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ ra, nếu cứ tiếp tục phát huy sở trường của mình, Mùi sẽ có khối tài sản lớn, không ai có thể sánh kịp. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở con giáp nên chú ý đến cách ăn nói, đừng quá kiêu ngạo mà rước buồn phiền về mình hoặc khiến kẻ xấu chú ý gây trở ngại.

Mùi sẽ có khối tài sản lớn, không ai có thể sánh kịp - Ảnh minh họa: Internet

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