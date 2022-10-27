Đúng khuya nay 27/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có sung túc an yên, tình - tiền viên mãn, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

12 con giáp tử vi 27/10/2022 14:22

Khuya nay 27/10, ngọc hoàng chiếu mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có nhung lụa vinh hoa, tài lộc vượng sắc.

Tuổi Hợi

Chính Quan bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Hôm nay cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời nhé, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn, người ấy rất có thể sẽ đón nhận tình cảm mà bạn trao gửi.

Trong ngày mới hôm nay, cục diện ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của tuổi Hợi trong thời gian này được cải thiện đáng kể. Có thể thấy, bản mệnh đang đi đúng hướng trong việc chăm sóc bản thân, hãy tiếp tục duy trì những thói quen tốt.

Đúng khuya nay 27/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có sung túc an yên, tình - tiền viên mãn, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Hôm nay cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu được quý nhân nâng đỡ, làm việc nhanh nhẹn và có định hướng tốt, đưa ra các quyết định sáng suốt. Nhưng nếu biết sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý, thể chất tốt hơn thì sẽ nâng cao hiệu quả. Bản mệnh nên chú ý vào hiệu quả đạt được thay vì chăm chăm vào số lượng.

Đường tài lộc khá sáng, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư nên thu về được những khoản khá. Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn song vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên nghiên cứu và tìm hiểu kĩ càng để tránh hao tổn không đáng có.

Chuyện tình cảm của bạn còn không gặp bất cứ trở ngại nào trong ngày thứ 5 này. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được tình yêu của đời mình 1 cách vô cùng tình cờ nhưng cũng rất đỗi lãng mạn.

Đúng khuya nay 27/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có sung túc an yên, tình - tiền viên mãn, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Đường tài lộc khá sáng, con giáp này nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận may và tin vui liên quan tới tiền bạc, công việc cho người tuổi Tuất trong hôm nay. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bên ngoài từ nghề tay trái, tìm được cho mình hướng đi, hướng phát triển mới trong tương lai, không bị phụ thuộc nhiều vào công việc chính. Khi đang có tiền bạc dư dôi cần phải tính chuyện tương lai để nguồn tiền luôn trôi chảy, lợi nhuận không ngừng.

Trong ngày hôm nay người đã có đôi có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc, những kỉ niệm đong đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Đúng khuya nay 27/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này thay thời đổi vận, xua đuổi vận đen, từ nay chỉ có sung túc an yên, tình - tiền viên mãn, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Vận may và tin vui liên quan tới tiền bạc, công việc cho người tuổi Tuất trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

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Cuối ngày mai 26/10, 3 con giáp này rắc rối bủa vây, xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, công danh lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ.

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