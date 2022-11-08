Đúng giờ Tý hôm nay 8/11: CHIÊM TINH dự đoán 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc bày ra trước mắt, PHẬT BÀ ghé thăm, bản mệnh chẳng sợ đói khổ, tình - tiền viên mãn vô biên

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng Thứ Ba 08/11/2022 hôm nay, Tuổi Thân có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Thân sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể.

Thổ sinh Kim giúp chuyện tình cảm của Thân cũng mặn nồng không kém. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, tình cảm ngày càng gắt kết hơn. Nhân cơ hội này hãy làm điều gì đó để tình yêu thăng hoa, đôi lứa bên nhau không rời.

Tuổi Thân đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Thân cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuổi Thân đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu được dự báo đón nhiều tin vui ở đường tài lộc nhờ Sửu Dậu Tương Hợp. Chuyện hợp tác làm ăn suôn sẻ, doanh thu kiếm được kha khá. Mối quan hệ hai bên xây dựng trên sự tin tưởng và đôi bên cùng có lợi nên lợi nhuận rất bền vững.

Vận trình sự nghiệp cũng được quý nhân nâng đỡ, che chở. Con giáp này lại hành động dứt khoát, quyết đoán mỗi khi cần đưa ra quyết định nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho phát triển bản thân sau này, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Cuộc sống vợ chồng mặc dù khó tránh khỏi cãi vả, hiểu lầm nhưng rất nhanh sau đó lại được hoà giải. Người trong cuộc nhận ra đối phương là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Hôm nay tuổi Dậu được dự báo đón nhiều tin vui ở đường tài lộc nhờ Sửu Dậu Tương Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết có Tam Hội soi chiếu, người tuổi Hợi có thể dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Điều đó sẽ giúp tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, rất hữu ích cho con đường bạn đang đi. Tinh thần thoải mái tích cực nên bạn làm mọi thứ nhanh hơn, cải thiện hiệu suất rất tốt.

Thứ 3 này những người làm ăn buôn bán kinh doanh cũng có lộc, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, khách hàng tự tìm đến nhờ uy tín, chất lượng sản phẩm mà bạn đã tạo dựng bấy lâu. Người làm công ăn lương muốn cải thiện thu nhập cho mình thì cần tìm việc làm thêm, tài lộc cũng không đến nỗi nào.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Hợi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Thứ 3 này những người làm ăn buôn bán kinh doanh cũng có lộc, hàng hóa bán đắt như tôm tươi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo