Đúng cuối ngày hôm nay 17/10/2022: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, hỷ sự rơi trước ngõ, gia đạo nhiều tin vui, cuối năm cặp đôi về một nhà, vợ chồng hài hòa yên ấm

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Hai 17/10/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Tuất khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tuất may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tình hình tài chính trong ngày không tệ, tuổi Tuất có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Mặc dù không được dư dả cho lắm nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ, đam mê cũng sở thích của mình.

Tình hình tài chính trong ngày không tệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động kí kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp.

Tử vi Phương Đông hôm nay, nhân duyên của tuổi Dậu vô cùng hài hòa, thuận lợi. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này đang tiến triển tốt đẹp, các cặp đôi bên nhau quấn quýt không rời, có thể nhanh chóng có thêm bước tiến mới, một vài cặp đôi dẫn nhau về gặp gỡ gia đình và bàn tính chuyện trăm năm.

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Thứ Hai 17/10/2022, Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Thìn thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Thìn khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Hỏa sinh Thổ còn mang tin vui về đường tình duyên của người tuổi Thìn. Gia đình con giáp này luôn có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳn giấu giếm bất cứ điều gì.

Hỏa sinh Thổ còn mang tin vui về đường tình duyên của người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo