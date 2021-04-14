Đúng 9h Tết Hàn thực: 3 con giáp may mắn được tổ tiên phù hộ, tài lộc bùng nổ, đổi đời chỉ sau 1 đêm

12 con giáp tử vi 14/04/2021 05:14

Theo tử vi 12 con giáp, vì tính tình thiện lương, chịu thương chịu khó lại luôn yêu thương san sẻ với gia đình, hướng về cội nguồn nên 3 con giáp này sẽ may mắn được tổ tiên phù hộ. Đặc biệt, trong ngày Tết Hàn thực 3/3 ÂL, cơ may sẽ bất ngờ đến với họ. Hãy chớp thời cơ để đón tài lộc bùng nổ, tiền về chật két nhé!

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Rắn trong hôm nay sẽ có cơ may nhận được cơn mưa lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Nhờ ơn trên dẫn dắt, những ý tưởng của bạn có thể sẽ được cấp trên, đồng nghiệp để mắt và tán thưởng nên sẽ sớm tiến hành thực hiện. Cũng từ đây, bạn có cơ hội ghi được điểm trong mắt mọi người.

 

Cơ may bất ngờ trong ngày 3/3 ÂL sẽ giúp con giáp này gặp vận đổi đời. Tử vi khuyên Tỵ hãy nắm bắt tốt để không phải hối hận sau này. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người cầm tinh con Rắn cũng nhận được nhiều lời tỏ tình. Nữ tuổi Tỵ tha hồ tìm cho mình ý trung nhân. Nam tuổi Tỵ có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài với người mình đang tìm hiểu.

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Nữ tuổi Tỵ tha hồ tìm cho mình ý trung nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi                            

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu và hết mình trong công việc. Một khi đã được giao phó cho bất cứ việc gì, dù là lớn hay nhỏ, Hợi luôn tận tụy đến cùng để có được kết quả tốt nhất. Không những thế, Hợi luôn quan tâm, san sẻ công việc với mọi người xung quanh. Chính bản tính thiện lương đã giúp con giáp này tích được nhiều phúc phần trong vận mệnh.

Tử vi ngày mới cho hay, trong hôm nay, có thể Hợi nhận được khá nhiều lời mời đổi sang một công việc mới tốt hơn. Đây là cơ hội tốt để con giáp tuổi Hợi thay đổi bản thân cũng như xóa bỏ hết những điều nhàm chán trong cuộc sống. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, Hợi nên cân nhắc kỹ càng giữa được và mất. Về mặt tài vận, nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ được bày ra trước mắt, chỉ cần chớp lấy thời cơ Hợi ắt công thành danh toại, kiếm được bộn tiền.

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ Hợi ắt công thành danh toại, kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có khả năng lãnh đạo. Với những Thân đang làm vị trí quản lý, sự dẫn dắt thấu tình đạt lý của Thân khiến đồng nghiệp, cấp dưới không khỏi ngưỡng mộ và luôn ủng hộ hết mình. 

Tuy 4 tháng đầu năm, công việc không mấy may mắn, thế nhưng trong hôm nay, lộc trời cho sẽ giúp mang đến cho Thân phúc lộc dồi dào. Ngoài ra, sách tử vi chỉ rõ, nữ mệnh lớn tuổi trong nhà sẽ là người dẫn dắt tuổi Thân biết cách phát huy hết năng lực của bản thân, tăng thêm thu nhập. Hỷ sự lâm môn, mọi khó khăn cơ cực của Thân đều ở lại phía sau, nhường lối cho tài lộc chui vào túi con giáp may mắn này.

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 Thân được dẫn dắt chỉ dẫn cách phát huy hết năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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