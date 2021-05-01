Đúng 20 ngày tới, 3 tuổi mở mắt đã thành đại gia, Thần Tài réo tai chỉ đường làm ăn, lộc lá bủa vây ập xuống đầu

12 con giáp tử vi 01/05/2021 00:14

Theo tử vi 12 con giáp, trong 20 ngày tới, đây là 3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài chấm sổ, làm việc gì cũng vạn sự như ý, đại cát đại lợi, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp, Tuất dẫn đầu bởi sự khôn ngoan, cá tính và bản lĩnh. Dẫu sinh ra trong khốn khó nhưng nhờ nghị lực, can trường và một lòng đi lên, Tuất luôn mong muốn chiến thắng số phận, tự làm đại gia số má, sống cuộc sống giàu có của riêng mình. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 20 ngày tới, Tuất sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Với người làm công ăn lương, hợp đồng lớn bủa vây, giải quyết không xuể việc. Với người buôn bán, mối lớn liên tục kéo tới. Không chỉ kiếm được bộn tiền, con giáp tuổi Tuất còn có cơ hội ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phất lên như diều gặp gió.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn nổi tiếng là con giáp can trường, chí lớn làm giàu và không ngừng nỗ lực để theo đuổi vinh hoa. Càng nếm trải thất bại, Thìn càng mạnh mẽ tiến về phía trước, vượt lên chính mình để gặt hái những thành quả mà người khác phải ghen tỵ.

Khổ tận cam lai, tử vi 12 con giáp cho hay, những tháng đầu năm Tân Sửu khá chật vật nhưng từ tháng 5 trở đi, Thìn may mắn sẽ ăn nên làm ra, đổi vận ngoạn mục. Thu nhập tăng cao, các công việc phụ từ nghề tay trái cũng phát triển tốt, tài khoản con giáp này căng đầy tiền. Đặc biệt, càng về cuối tháng 5, người tuổi Rồng càng ăn nên làm ra, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thẳng thắn, điềm đạm và chân thành nên Sửu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đây cũng là những người sẽ xuất hiện liên tục để giúp Sửu khi khốn khó. 

Số trời đã định, từ tháng 5/2021 đến cuối năm, con giáp may mắn Sửu sẽ được thần tài chấm số đỏ, tiền ập xuống đầu tới tấp. Tuy nhiên, con giáp càng giàu có, càng không được phô trương, phải đề phòng đồng nghiệp, tiểu nhân bởi sẽ xuất hiện chuyện thị phi, cản đường thăng tiến. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Ngày xui tháng hạn đã qua, từ 2021 - 2025, 3 con giáp được Thần Tài réo tên liên tục, bước vào thời hoàng kim, chào đón bạc vàng kéo vào chật cửa

Ngày xui tháng hạn đã qua, từ 2021 - 2025, 3 con giáp được Thần Tài réo tên liên tục, bước vào thời hoàng kim, chào đón bạc vàng kéo vào chật cửa

Sách tử vi có nói, 3 con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận xui, đón thời hoàng kim để sang trang mới, lộc lá phủ phê đầy nhà, vàng bạc chất đầy két trong 5 năm tới đây.

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