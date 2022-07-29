Đúng 12h trưa nay 29/7: TOP 3 con giáp thuận lợi trăm bề, đi đến đâu may mắn đến đấy, vận trình hanh thông, tình - tiền đỏ thắm

12 con giáp tử vi 29/07/2022 00:34

Tử vi dự đoán vào đúng 12h trưa nay, 3 con giáp thuận lợi đủ đường, phúc khí vô ngần, vận trình hanh thông, tình tiền viên mãn.

Tuổi Mão

Hôm nay, có tam hội trợ giúp, tuổi Mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Con giáp này có phần may mắn hơn người, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự, để lỡ thời cơ.

May mắn hơn, tuổi Mão còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bản mệnh suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho con giáp này hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt.

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Đúng 12h trưa nay 29/7: TOP 3 con giáp thuận lợi trăm bề, đi đến đâu may mắn đến đấy, vận trình hanh thông, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 1
Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi chính xác nhất ngày 29/7/2022, Tam Hợp xuất hiện cho thấy hôm nay những niềm hạnh phúc của người tuổi Thân đang dần lớn lên, vậy thì hãy nuôi dưỡng nó với tất cả niềm lạc quan và sự tôn trọng dành cho một nửa của mình nhé.

Thực Thần ghé thăm là lúc con giáp tuổi Thân nên thả lỏng bản thân một chút. Hãy giảm tải và cho mình thời gian, cơ hội được cất cánh bay. Tinh thần bạn nhờ thế khá hơn đấy. Đây cũng là một ngày tuyệt vời cho những ý tưởng mới.

Mộc sinh Hỏa, may mắn hơn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, đừng ngại ngần, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi vấn đề.

Đúng 12h trưa nay 29/7: TOP 3 con giáp thuận lợi trăm bề, đi đến đâu may mắn đến đấy, vận trình hanh thông, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 2
Mộc sinh Hỏa, may mắn hơn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan đang trao cho con giáp tuổi Thìn cơ hội tốt đẹp. Trong mọi trường hợp, bản mệnh đừng quên điều quan trọng là bạn phải chứng minh với cấp trên rằng bạn xứng đáng với những gì họ giao phó. Hãy làm việc hết mình trong ngày hôm nay bạn nhé.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thing hôm nay tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Đúng 12h trưa nay 29/7: TOP 3 con giáp thuận lợi trăm bề, đi đến đâu may mắn đến đấy, vận trình hanh thông, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 3
Nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 28/6: TOP 3 con giáp được THẦN TÀI 'điểm mặt', tài lộc bùng nổ, tiền chất đầy nhà, tiêu xài dư dả, mua nhà sắm xe, vận trình lên hương, tình duyên thăng hoa

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Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 28/6, những con giáp này được thần tài điểm mặt, tài lộc bùng nổ, tiền vô tới tấp, nửa đời sau an khang phú quý.

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