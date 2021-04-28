Đúng 10 ngày tới, 3 tuổi may mắn NGÚT TRỜI, tài lộc chảy đầy túi, tiền bạc thi nhau chạy vào nhà, tiêu pha chẳng lo giá

12 con giáp tử vi 28/04/2021 23:54

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới đây, 3 tuổi này sẽ lọt top những con giáp may mắn nhất, tài lộc vụt sáng chói lọi, tiền của phủ phê, tiêu pha không suy nghĩ.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhạy và cực nhạy bén với thời cuộc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ, Ngọ luôn tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh hơn người khác, lúc nào túi cũng có bạc tiền phủ phê. Tuổi trung niên, Ngọ sẽ có nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tân Sửu 2021, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Ngọ sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. 10 ngày tới đây, chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp tuổi Ngựa còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể. Tử vi 12 con giáp lưu ý, Ngọ tránh khoe khoang của nả, dễ gặp họa trộm cắp hoặc tiểu nhân hãm hại mất tiền. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không suy tính thiệt hơn, Dậu luôn được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng khi sang tháng 5/2021, Dậu sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 5, Dậu càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên người tuổi Dậu cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng, ít vướng bận suy nghĩ thì Thìn lại chẳng nề hà gian khổ, luôn muốn vươn lên tìm cách làm chủ vận mệnh. Nhờ thế, Thìn được đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng. .

Sách tử vi Tân Sửu 2021 cho hay, 10 ngày tới đây, Thìn sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc trước đó, vận hạn được rũ sạch. Từ đầu tháng 5/2021 trở đi, Thìn sẽ có “số hưởng” làm một hưởng mười, đếm tiền sái tay, tiêu cả năm cũng không hết.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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