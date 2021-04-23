Đúng 0h ngày 25/4, top con giáp VẬN KHÍ XUNG THIÊN, hỷ sự ngập nhà, tiền VÀNG đầy két, 'phơi thây' hưởng lạc

Thìn là con giáp thông minh, có đầu óc kinh doanh và biết nắm bắt cơ hội, luôn đi tiên phong trên mọi mặt. Đây chính là lý do vì sao dù không có ai nâng đỡ, chẳng có ai để dựa dẫm nhưng các con giáp tuổi Thìn vẫn có thể tự làm đại gia, vươn lên làm giàu. Càng về hậu vận, người tuổi Thìn càng ăn nên làm ra, sống đời thượng lưu khiến kẻ khác ganh tỵ.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 có nói, giữa năm chính là một năm đại phát với người tuổi Rồng. Chẳng những giúp Thìn trở thành con giáp giàu sang vô đối không ai bì kịp, thời gian vàng này sẽ giúp Thìn gặp nhiều may mắn tiền bạc. Cứ thế, sự nghiệp, công danh và tình duyên đều viên mãn như ý, con giáp chỉ việc rung đùi hưởng lạc.

Dám dấn thân, ham học hỏi và cực nhanh nhẹn nên người tuổi Dậu được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên trọng dụng, đối tác yêu mến. Thành công trong công việc, gặt hái được những thành quả hơn hẳn người cùng trang lứa, lại không ngừng trau dồi bản thân nên sự nghiệp của Dậu xán lạn hơn người.

Từ đây đến cuối năm 2021, tử vi 12 con giáp dự báo Dậu sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình, đặc biệt ngày 25/4, hãy cơ may sẽ xuất hiện quý nhân đưa đường chỉ lối. Làm một hưởng mười, tiền vào như nước, nếu buôn bán thì người ra người vào liên tục, làm ăn thuận lợi nên Dậu sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu pha hoài không hết.

Dậu sẽ có tiền chất chật nhà, tiêu pha hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nổi tiếng tài giỏi, nhanh nhạy, bản lĩnh và có gan làm giàu hơn kẻ khác. Càng khó khăn, các con giáp tuổi Ngựa càng muốn chinh phục, càng bị vùi dập, họ càng không nản chí. Có chí lớn, giỏi mưu lược và nhìn xa trông rộng nên con giáp tuổi Ngọ sớm khẳng định địa vị của mình trong xã hội.

Khổ tận cam lai, từ ngày 25/4, con giáp này sẽ đắc tài đắc lộc, bội thu bạc tiền. Từ đây thời vận xoay chuyển, nếu con giáp nắm bắt cơ hội, quá khứ nghèo bao nhiêu, giờ Ngọ sẽ giàu có bấy nhiêu. Theo tử vi ngày mới, nếu muốn có một tương lai giàu có ổn định, con giáp nên nhân thời cơ được Thần Tài để mắt này để khởi nghiệp.

Càng khó khăn, các con giáp tuổi Ngựa càng không nản chí - Ảnh minh họa: Internet

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