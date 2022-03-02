Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, tuổi Tý đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, không ít sóng gió đến với tuổi Sửu. Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến con giáp này khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bản mệnh có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay cảnh báo tuổi Dần về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc cũng chỉ vì ghen ghét. Đáng lẽ bản mệnh có thể hoàn thành công việc như dự kiến thì lại phải thêm thời gian mà vẫn khó chạy đúng tiến độ.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, Mão làm việc chăm chỉ, có thể học hỏi được không ít kinh nghiệm từ người khác, từ đó nâng cao được trình độ của bản thân. Nếu có ý định nhảy việc thì bạn hãy làm ngay đi, bạn có khả năng sẽ chuyển sang một công ty có mức lương tốt hơn.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thìn vô cùng bận rộn vì bạn có nhiều việc phải giải quyết, dễ phải đi sớm về muộn. Hơn nữa, tài lộc giảm sút, con đường kiếm tiền của Thìn dễ bị kẻ khác lấn lướt, không chỉ vậy bạn còn có điềm báo hao tài tốn của, vì vậy bạn nên chú ý bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là khi đi ra ngoài. Đối mặt với loạt chuyện không vui, Thìn dễ cảm thấy mệt mỏi, nổi nóng vô cớ với nửa kia khiến mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tam hội nhắc nhở cho tuổi Tỵ rằng bản mệnh không hề đơn độc, việc gì không đủ khả năng xử trí thì bản mệnh vẫn có thể nhờ tới sự hỗ trợ của những người xung quanh mình. Chỉ cần bản mệnh chủ động lên tiếng là sẽ có người nhiệt tình giúp đỡ.

Tuy nhiên trong ngày mới hôm nay, cho con giáp này muốn nói thẳng vấn đề nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn thương cảm xúc của người khác. Nên tinh tế một chút để hiểu những mong đợi, hy vọng của họ, như vậy thì hơn.

Tuổi Ngọ

Bạn có thời gian để nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng. Đi làm có người giúp đỡ, những cố gắng của Ngọ bấy lâu nay cuối cùng cũng có người nhìn thấy.

Nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên gia đình yên ấm, con cháu bình an khỏe mạnh. Tuổi này nên tận hưởng thời gian trong ngày hôm nay để ở bên cạnh gia đình hoặc người mình yêu để cảm nhận niềm vui và sự ấm áp.

Tuổi Mùi

Hôm nay, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trở nên hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn mang đến cho bản mệnh cơ hội để hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Tuy nhiên Thổ khí vượng khuyên tuổi Mùi không được chủ quan với vấn đề sức khỏe vì có thể bản mệnh tin rằng mình khỏe nhưng cơ thể vấn có nhiều dấu hiệu tiềm tàng không tốt. Con giáp này đang không thực sự lắng nghe cơ thể mình vì mải chạy theo các mục tiêu cuộc sống.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thân suôn sẻ và trôi chảy hơn gấp nhiều lần. Cát thần này mang đến những cơ hội phát triển rất hứa hẹn. Bản mệnh được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Dậu hanh thông, may mắn. Quý nhân xuất hiện và trao cho con giáp này cơ hội để khẳng định mình. Chút may mắn cộng thêm với năng lực sẵn có khiến cho tuổi Dậu trở nên vô cùng nổi bật.

Tuổi Tuất

Cục diện hai hành Thổ tương hòa xoa dịu mệt mỏi cho tuổi Tuất nhờ tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Gần đây giữa các đôi đang yêu không có vấn đề gì lớn xảy ra, rất bình yên. Mối quan hệ xã hội mang đến một số cơ hội cho bạn. Vấn đề giao tiếp góp phần vào thành công sau này.

Thương Quan chiếu mệnh đem lại căng thẳng trong vấn đề tiền bạc. Tuổi này biết làm ăn nhưng chưa tìm được người phù hợp để hùn vốn, làm ăn chung hay có tranh cãi. Vấn đề tiền bạc chính là nguyên nhân của những rắc rối.

Tuổi Hợi

Hôm nay, nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của tuổi Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng, khi một ngày trôi qua đầy khởi sắc với vô vàn những tín hiệu vui. Hãy mạnh mẽ lên, bản mệnh sẽ thấy rằng thời gian đi qua không lãng phí chút nào.

Trong ngày tam hợp, tuổi Hợi còn có được những phút giây hạnh phúc bên người thương. Nhất là với người độc thân sẽ được người quan tâm cư xử rất ngọt ngào, dễ thương theo cách mà bản mệnh chưa từng được bao giờ. Thế nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng quá kỳ vọng vào điều gì mới mẻ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).