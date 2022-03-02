Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi

12 con giáp tử vi 02/03/2022 05:30

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay mang đến rất nhiều vận may cho tuổi Tý trên đường tài lộc.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, tuổi Tý đón nhiều điều cát lành. Con giáp này có một ngày tiền bạc rủng rỉnh trong tay, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu đáng kể từ nghề tay trái, còn người kinh doanh hợp tác làm ăn có lợi, thu tài lộc về mình.

Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, không ít sóng gió đến với tuổi Sửu. Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến con giáp này khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bản mệnh có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay cảnh báo tuổi Dần về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc cũng chỉ vì ghen ghét. Đáng lẽ bản mệnh có thể hoàn thành công việc như dự kiến thì lại phải thêm thời gian mà vẫn khó chạy đúng tiến độ.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, Mão làm việc chăm chỉ, có thể học hỏi được không ít kinh nghiệm từ người khác, từ đó nâng cao được trình độ của bản thân. Nếu có ý định nhảy việc thì bạn hãy làm ngay đi, bạn có khả năng sẽ chuyển sang một công ty có mức lương tốt hơn.

Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Hôm nay Thìn vô cùng bận rộn vì bạn có nhiều việc phải giải quyết, dễ phải đi sớm về muộn. Hơn nữa, tài lộc giảm sút, con đường kiếm tiền của Thìn dễ bị kẻ khác lấn lướt, không chỉ vậy bạn còn có điềm báo hao tài tốn của, vì vậy bạn nên chú ý bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là khi đi ra ngoài. Đối mặt với loạt chuyện không vui, Thìn dễ cảm thấy mệt mỏi, nổi nóng vô cớ với nửa kia khiến mối quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tam hội nhắc nhở cho tuổi Tỵ rằng bản mệnh không hề đơn độc, việc gì không đủ khả năng xử trí thì bản mệnh vẫn có thể nhờ tới sự hỗ trợ của những người xung quanh mình. Chỉ cần bản mệnh chủ động lên tiếng là sẽ có người nhiệt tình giúp đỡ.

Tuy nhiên trong ngày mới hôm nay, cho con giáp này muốn nói thẳng vấn đề nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn thương cảm xúc của người khác. Nên tinh tế một chút để hiểu những mong đợi, hy vọng của họ, như vậy thì hơn.

 

Tuổi Ngọ

Bạn có thời gian để nghỉ ngơi sau ngày làm việc căng thẳng. Đi làm có người giúp đỡ, những cố gắng của Ngọ bấy lâu nay cuối cùng cũng có người nhìn thấy.

Nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên gia đình yên ấm, con cháu bình an khỏe mạnh. Tuổi này nên tận hưởng thời gian trong ngày hôm nay để ở bên cạnh gia đình hoặc người mình yêu để cảm nhận niềm vui và sự ấm áp.

Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi - Ảnh 3

Tuổi Mùi

Hôm nay, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trở nên hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn mang đến cho bản mệnh cơ hội để hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Tuy nhiên Thổ khí vượng khuyên tuổi Mùi không được chủ quan với vấn đề sức khỏe vì có thể bản mệnh tin rằng mình khỏe nhưng cơ thể vấn có nhiều dấu hiệu tiềm tàng không tốt. Con giáp này đang không thực sự lắng nghe cơ thể mình vì mải chạy theo các mục tiêu cuộc sống.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Thân suôn sẻ và trôi chảy hơn gấp nhiều lần. Cát thần này mang đến những cơ hội phát triển rất hứa hẹn. Bản mệnh được đánh giá cao về năng lực làm việc cũng như tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/3/2022 hôm nay, công việc của tuổi Dậu hanh thông, may mắn. Quý nhân xuất hiện và trao cho con giáp này cơ hội để khẳng định mình. Chút may mắn cộng thêm với năng lực sẵn có khiến cho tuổi Dậu trở nên vô cùng nổi bật.

Dự đoán tử vi 12 con giáp ngày 2/3/2022: Tuổi Dần cẩn thận rủi ro, tuổi Tý tiền bạc sinh sôi - Ảnh 4

Tuổi Tuất

Cục diện hai hành Thổ tương hòa xoa dịu mệt mỏi cho tuổi Tuất nhờ tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Gần đây giữa các đôi đang yêu không có vấn đề gì lớn xảy ra, rất bình yên. Mối quan hệ xã hội mang đến một số cơ hội cho bạn. Vấn đề giao tiếp góp phần vào thành công sau này.

Thương Quan chiếu mệnh đem lại căng thẳng trong vấn đề tiền bạc. Tuổi này biết làm ăn nhưng chưa tìm được người phù hợp để hùn vốn, làm ăn chung hay có tranh cãi. Vấn đề tiền bạc chính là nguyên nhân của những rắc rối.

Tuổi Hợi

Hôm nay, nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của tuổi Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng, khi một ngày trôi qua đầy khởi sắc với vô vàn những tín hiệu vui. Hãy mạnh mẽ lên, bản mệnh sẽ thấy rằng thời gian đi qua không lãng phí chút nào.

Trong ngày tam hợp, tuổi Hợi còn có được những phút giây hạnh phúc bên người thương. Nhất là với người độc thân sẽ được người quan tâm cư xử rất ngọt ngào, dễ thương theo cách mà bản mệnh chưa từng được bao giờ. Thế nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng quá kỳ vọng vào điều gì mới mẻ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Người tuổi nào dễ có khả năng phát tài, vụt sáng thành đại gia chỉ sau một đêm?

Người tuổi nào dễ có khả năng phát tài, vụt sáng thành đại gia chỉ sau một đêm?

Thành công hay mắn mắn đều do những con giáp này tự tạo ra. Chính vì thế, họ có khả năng phát tài chỉ sau một đêm, tin nổi không?

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap tử vi 12 con giap may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời