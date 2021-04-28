Đầu tháng 5/2021: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, nghèo khó bủa vây, làm gì cũng nên chú ý cẩn thận

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn thông minh, tài trí hơn người, luôn đạt được thành công và địa vị cao sang, nhưng do ảnh hưởng của hung tinh nên con giáp này sẽ gặp nhiều xui xẻo trong tháng 5 tới. Bạn khó gặp may mắn về tiền bạc, thậm chí sách tử vi 12 con giáp còn cho biết Thìn có khả năng vướng vào nợ nần, vay mượn nếu không biết tính toán chi tiêu hợp lý.

Trước tình huống này, Rồng không được quá nóng vội, hãy bình tĩnh xử lý từng bước một, nếu đã mắc sai lầm thì hãy nhẫn nại xem xét và xử lý sự cố. Mọi thứ cũng có cơ hội khắc phục, chuyển bại thành thắng nếu bạn có sự ủng hộ, giúp sức của bằng hữu.

Việc kinh doanh, đầu tư ở thời điểm này rất dễ thua lỗ vì không được ai hỗ trợ. Các dự án mà bạn đặt nhiều hy vọng có thể sẽ thất bại hoặc xảy ra tranh chấp vì một số việc vụn vặt mà tiểu nhân bày kế hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có thể là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong thời điểm đầu tháng 5. Người cầm tinh con Dê bị một số sao hung tinh chiếu mệnh khiến mọi mặt của bạn đều không được như ý. Đặc biệt, sách tử vi có nói, bạn có điềm báo mất của, tài lộc có dấu hiệu sa sút khó kiểm soát. Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra không thuận lợi, khiến Mùi phải liên tục "móc ví" chi trả.

Cách tốt nhất dành cho Mùi là hãy cố gắng kiểm soát chi tiêu, ghi lại những khoản mình đã chi và lên kế hoạch tiền bạc để tránh chi tiêu vượt quá ngân sách.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng tươi sáng gì, vận đào hoa sa sút. Những người độc thân bỗng dưng tỏ ra thờ ơ với chuyện yêu đương, trong khi đó những người đã lập gia đình lại ít quan tâm tới các thành viên khiến họ bị tổn thương, khó chịu, từ đó dễ nảy sinh mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mặc dù trong tháng 4 vừa rồi, những người tuổi Tuất có vận trình khá hanh thông và gặt hái được nhiều thành quả nhất định nhưng vận may của bạn sẽ bị đảo ngược trong tháng 5. Dự đoán của tử vi 12 con giáp cho biết, Tuất có thể bị tiểu nhân hãm hại, gài bẫy hoặc chịu nhiều thất bại khác nhau khiến bạn vô cùng áp lực.

Việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng chẳng mấy thuận lợi, người cầm tinh con chó rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu. Tuất cần phải biết thu tay đúng lúc, đừng dại nghe theo lời tiểu nhân mà đổ hết tài sản vào đầu tư.

Lời khuyên dành cho Tuất là hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định, đi bước nào chắc bước đó để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.