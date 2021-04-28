Đầu tháng 5/2021: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, nghèo khó bủa vây, làm gì cũng nên chú ý cẩn thận

12 con giáp tử vi 28/04/2021 18:06

Dưới đây là 3 con giáp xui xẻo nhất trong những ngày đầu tháng 5 mà tử vi 12 con giáp đã chỉ rõ. Nếu nằm trong số đó thì bạn hãy cẩn thận nhé!

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn thông minh, tài trí hơn người, luôn đạt được thành công và địa vị cao sang, nhưng do ảnh hưởng của hung tinh nên con giáp này sẽ gặp nhiều xui xẻo trong tháng 5 tới. Bạn khó gặp may mắn về tiền bạc, thậm chí sách tử vi 12 con giáp còn cho biết Thìn có khả năng vướng vào nợ nần, vay mượn nếu không biết tính toán chi tiêu hợp lý.

Việc kinh doanh, đầu tư ở thời điểm này rất dễ thua lỗ vì không được ai hỗ trợ. Các dự án mà bạn đặt nhiều hy vọng có thể sẽ thất bại hoặc xảy ra tranh chấp vì một số việc vụn vặt mà tiểu nhân bày kế hãm hại.

Trước tình huống này, Rồng không được quá nóng vội, hãy bình tĩnh xử lý từng bước một, nếu đã mắc sai lầm thì hãy nhẫn nại xem xét và xử lý sự cố. Mọi thứ cũng có cơ hội khắc phục, chuyển bại thành thắng nếu bạn có sự ủng hộ, giúp sức của bằng hữu. 

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có thể là một trong 3 con giáp xui xẻo nhất trong thời điểm đầu tháng 5. Người cầm tinh con Dê bị một số sao hung tinh chiếu mệnh khiến mọi mặt của bạn đều không được như ý. Đặc biệt, sách tử vi có nói, bạn có điềm báo mất của, tài lộc có dấu hiệu sa sút khó kiểm soát. Chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra không thuận lợi, khiến Mùi phải liên tục "móc ví" chi trả.

Cách tốt nhất dành cho Mùi là hãy cố gắng kiểm soát chi tiêu, ghi lại những khoản mình đã chi và lên kế hoạch tiền bạc để tránh chi tiêu vượt quá ngân sách. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng chẳng tươi sáng gì, vận đào hoa sa sút. Những người độc thân bỗng dưng tỏ ra thờ ơ với chuyện yêu đương, trong khi đó những người đã lập gia đình lại ít quan tâm tới các thành viên khiến họ bị tổn thương, khó chịu, từ đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mặc dù trong tháng 4 vừa rồi, những người tuổi Tuất có vận trình khá hanh thông và gặt hái được nhiều thành quả nhất định nhưng vận may của bạn sẽ bị đảo ngược trong tháng 5. Dự đoán của tử vi 12 con giáp cho biết, Tuất có thể bị tiểu nhân hãm hại, gài bẫy hoặc chịu nhiều thất bại khác nhau khiến bạn vô cùng áp lực. 

Việc đầu tư kinh doanh vào thời điểm này cũng chẳng mấy thuận lợi, người cầm tinh con chó rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu. Tuất cần phải biết thu tay đúng lúc, đừng dại nghe theo lời tiểu nhân mà đổ hết tài sản vào đầu tư. 

Lời khuyên dành cho Tuất là hãy cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ vấn đề trước khi đưa ra quyết định, đi bước nào chắc bước đó để hạn chế mắc phải sai lầm, tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân quấy phá. 

tu vi 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

2 tháng tới, 3 con giáp được NGỌC HOÀNG ưu ái, ơn trên chỉ điểm, đường tài lộc rộng mở, hầu bao đầy vàng bạc

2 tháng tới, 3 con giáp được NGỌC HOÀNG ưu ái, ơn trên chỉ điểm, đường tài lộc rộng mở, hầu bao đầy vàng bạc

Theo lá số tử vi Tân Sửu 2021, 2 tháng tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ có đường tài lộc rộng mở, lộc lá đầy mình, làm ăn suôn sẻ, tiền tỷ về tay, của nả tăng lên đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Top 3 con giáp xui xẻo Dự đoán tử vi 12 con giáp 3 con giáp gặp xui

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 7 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 33 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 37 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ