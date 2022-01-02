Thời gian qua, vận trình của người tuổi Sửu không có nhiều phát triển, mọi chuyện diễn biến bình lặng, không có gì mới. Tuy nhiên khi bước vào tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, phát tài tiền bạc. Những khoản nợ của bạn có thể giải quyết được trong khoảng thời gian này.

Sự chăm chỉ, siêng năng của bạn sẽ giúp con giáp thu về những tín hiệu khả quan. Bạn sống thực tế, không mơ mộng vì vậy mà không bao giờ ngồi chờ thời, thay vì thế chủ động vươn lên trong cuộc sống. Sang tháng cuối cùng năm 2021, bạn còn tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp sau này.

Những ngày tháng vất vả, lận đận vừa qua cuối cùng cũng đã kết thúc, bạn sẽ có cú lội ngược dòng trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021. Không chỉ sự nghiệp, tài vận mà chuyện tình duyên cũng có nhiều tin vui vượt sức mong đợi.

Bạn thông minh, tài giỏi nên biết cách tận dụng cơ hội để đưa cuộc sống ngày càng đi lên. Giai đoạn sắp tới, bạn không chỉ có công việc ổn định mà còn kiếm được nhiều tiền bạc, được mọi người yêu mến.

Sự may mắn này không chỉ duy trì ở tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021 mà còn kéo dài đến đầu năm 2022, khi bạn sẽ tìm được cơ hội thăng hoa hoàn mỹ trong sự nghiệp.

Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, tuổi Tỵ không chỉ có sự nghiệp, tài vận mà chuyện tình duyên cũng có nhiều tin vui vượt sức mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, bạn lại gặp một chút phiền phức, do vậy hãy bình tĩnh nhìn lại những gì đã qua. Hãy nỗ lực nắm bắt mọi thời cơ xung quanh bởi mọi nỗ lực không bao giờ là dư thừa.

Bạn cần cẩn trọng trong công việc kẻo rơi vào tình trạng xích mích, mất đoàn kết khó sửa chữa. Tình hình tài chính trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021 không có khởi sắc, dừng ở mức bình ổn. Bạn hãy bình tĩnh khi xuống tiền tránh để tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu lạc quan.

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