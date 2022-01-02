Đặt chân sang tháng 12 Âm lịch, 2 con giáp niềm nở đón nhận tin vui, giàu sang phú quý, 1 con giáp phải ‘lo sốt vó’ vì vướng tin dữ

12 con giáp tử vi 02/01/2022 06:25

Tử vi tháng 12 Âm lịch của 12 con giáp năm 2021 cho thấy, trong tháng cuối năm có 2 con giáp niềm nở đón nhận tin vui, giàu sang phú quý, 1 con giáp phải ‘lo sốt vó’ vì vướng tin dữ.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, vận trình của người tuổi Sửu không có nhiều phát triển, mọi chuyện diễn biến bình lặng, không có gì mới. Tuy nhiên khi bước vào tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, phát tài tiền bạc. Những khoản nợ của bạn có thể giải quyết được trong khoảng thời gian này.

Sự chăm chỉ, siêng năng của bạn sẽ giúp con giáp thu về những tín hiệu khả quan. Bạn sống thực tế, không mơ mộng vì vậy mà không bao giờ ngồi chờ thời, thay vì thế chủ động vươn lên trong cuộc sống. Sang tháng cuối cùng năm 2021, bạn còn tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp sau này.

Đặt chân sang tháng 12 Âm lịch, 2 con giáp niềm nở đón nhận tin vui, giàu sang phú quý, 1 con giáp phải ‘lo sốt vó’ vì vướng tin dữ - Ảnh 1
Bước vào tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, phát tài tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những ngày tháng vất vả, lận đận vừa qua cuối cùng cũng đã kết thúc, bạn sẽ có cú lội ngược dòng trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021. Không chỉ sự nghiệp, tài vận mà chuyện tình duyên cũng có nhiều tin vui vượt sức mong đợi.

Bạn thông minh, tài giỏi nên biết cách tận dụng cơ hội để đưa cuộc sống ngày càng đi lên. Giai đoạn sắp tới, bạn không chỉ có công việc ổn định mà còn kiếm được nhiều tiền bạc, được mọi người yêu mến.

Sự may mắn này không chỉ duy trì ở tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021 mà còn kéo dài đến đầu năm 2022, khi bạn sẽ tìm được cơ hội thăng hoa hoàn mỹ trong sự nghiệp.

Đặt chân sang tháng 12 Âm lịch, 2 con giáp niềm nở đón nhận tin vui, giàu sang phú quý, 1 con giáp phải ‘lo sốt vó’ vì vướng tin dữ - Ảnh 2
Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, tuổi Tỵ không chỉ có sự nghiệp, tài vận mà chuyện tình duyên cũng có nhiều tin vui vượt sức mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, bạn lại gặp một chút phiền phức, do vậy hãy bình tĩnh nhìn lại những gì đã qua. Hãy nỗ lực nắm bắt mọi thời cơ xung quanh bởi mọi nỗ lực không bao giờ là dư thừa.

Bạn cần cẩn trọng trong công việc kẻo rơi vào tình trạng xích mích, mất đoàn kết khó sửa chữa. Tình hình tài chính trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021 không có khởi sắc, dừng ở mức bình ổn. Bạn hãy bình tĩnh khi xuống tiền tránh để tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều dấu hiệu lạc quan.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi Chủ nhật ngày 2/1, 3 con giáp xui xẻo vướng phải ‘Hung Tinh’, công việc vấp phải khó khăn, tiểu nhân âm thầm quấy phá

Tử vi Chủ nhật ngày 2/1, 3 con giáp xui xẻo vướng phải ‘Hung Tinh’, công việc vấp phải khó khăn, tiểu nhân âm thầm quấy phá

Tử vi 12 con giáp trong ngày hôm nay 2/1/2022 cảnh báo rằng, ngày Chủ nhật cuối tuần có 3 con giáp xui xẻo vướng phải ‘Hung Tinh’, công việc vấp phải khó khăn, tiểu nhân âm thầm quấy phá.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang phú quý con giáp đón nhận tin vui con giáp lo sốt vó

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 31 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 1 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy