Cuối tuần này (8-9/5/2021): 3 con giáp vận đào hoa, tình duyên khởi sắc, chỉ cần ngồi một chỗ 'nhân duyên' cũng tự nhiên chạy tới

12 con giáp tử vi 07/05/2021 12:12

Tử vi 12 con giáp cho thấy những người tuổi Thìn - Dậu - Ngọ là 3 con giáp có vận đào hoa, được những ngôi sao chiếu mệnh soi sáng đường tình duyên trong 2 ngày cuối tuần này cực kỳ son sắc. Người độc thân không cần "vất vả" tìm kiếm ý trung nhân, người đã lập gia đình thì tình cảm nồng thắm, êm đẹp.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần này sẽ có đường tình duyên khá khởi sắc. Vì vậy, đây là cơ hội để giúp những ai đang có hiểu lầm giải tỏa và tạo sự tin tưởng trở lại. Đừng đặt cái tôi lên quá cao, nó sẽ khiến cho những vướng mắc của bản mệnh càng khó giải quyết.

Người độc thân dễ có người "thương" chủ động tiếp cận. Tuổi Thìn nên trân trọng điều đó mới mong có được cơ hội yêu đương tốt nhất. Đường tình duyên khá tốt, nên bản mệnh và đối phương có nhiều cơ hội cần gũi hơn, cải thiện và giữ được sự nồng ấm cho tình cảm đó. Song, còn phải phụ thuộc vào cách thể hiện tình cảm thì mới giữ chân được "người ấy".

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Tuổi Thìn trong 2 ngày cuối tuần này sẽ có đường tình duyên khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho thấy chỉ số tình cảm của những người tuổi Dậu đặc biệt cao trong 2 ngày cuối tuần này. Bản mệnh trở nên nghiêm túc hơn trong tình yêu, luôn quan tâm đến nửa kia và chăm sóc họ rất tận tình. Tuổi Dậu gần như tập trung hoàn toàn vào đời sống tình cảm.

Bản mệnh và người ấy sẽ trải qua những ngày cuối tuần ngọt ngào, lãng mạn và vô cùng thăng hoa. Cả hai đặt niềm tin vào nhau nhiều hơn và hướng đến tương lai chung khi bắt đầu lập những kế hoạch dài hơi cho mối quan hệ hiện tại.

Với những người độc thân nhờ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên, bản mệnh sẽ có rất nhiều người theo đuổi, say mê như điếu đổ.

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Tử vi cho thấy chỉ số tình cảm của những người tuổi Dậu đặc biệt cao trong 2 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là 1 trong 3 con giáp có vận đào hoa khởi sắc nhất trong cuối tuần này, đặc biệt là mệnh nữ tuổi Ngọ. Nếu đang để mắt tới một ai đó, bản mệnh nên mạnh dạn theo đuổi để có được tình yêu như ý. Và nếu vẫn đang là một người "độc thân vui tính" thì con giáp này cũng đừng lo ngại, bởi tử vi cho thấy 2 ngày tới đây sẽ có kha khá những người tốt đang thầm thương trộm nhớ và tình nguyện theo đuổi bản mệnh.

con giap dao hoa 3
Ngọ là 1 trong 3 con giáp có vận đào hoa khởi sắc nhất trong cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Với những tuổi Ngọ đã lập gia đình thì bản mệnh sẽ luôn được đắm chìm trong sự ngọt ngào và quan tâm của đối phương. Mỗi phút giây bên nhau sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ và con giáp này muốn kéo dài nó mãi mãi.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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