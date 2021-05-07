15 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu rọi, vận xui nối đuôi nhau tìm đến, tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp tụt dốc không phanh

Trong 15 ngày tới công việc của tuổi Thân không được như ý. Dường như bản mệnh sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn và áp lực tinh thần lớn hơn trước. Những người cầm tinh con khỉ có thể vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục. Người tuổi Thân cũng cần thận trọng vì rất có thể sẽ bị tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây, tai họa khó tránh.

Con đường tiền tài vốn đã hẹp, nay lại càng khó khăn và gập ghềnh hơn đối với Thân. Có vẻ như Thần Tài đang lãng quên bạn trong 15 ngày này. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà nản lòng, sau cơn mưa trời lại sáng thôi.

Bình thường, những người tuổi Trâu khá thận trọng trong lời ăn tiếng nói, luôn điềm tĩnh suy nghĩ trước khi cất lời. Tuy nhiên, trong 15 ngày tới lại có thể bị vướng họa thị phi, họa từ miệng mà ra. Những lời buôn chuyện của bạn bè khiến bản mệnh bị hiểu nhầm, dẫn đến những cuộc tranh cãi không đáng có.

Công việc kinh doanh của Sửu cũng không được như ý khiến cho tiền bạc sa sút. Quý nhân không ở bên mà tiểu nhân thì lại luôn rình rập phá đám nên bản mệnh cần bình tĩnh xem xét, xử lý rắc rối thật thông minh, không nên để những lời khích bác của kẻ khác làm xao lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Gặp tương xung vào 15 ngày tới nên vận trình của tuổi Tuất có dấu hiệu đi xuống. Tử vi 12 con giáp cho biết, bản mệnh sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, những xui xẻo trong cuộc sống cũng liên tục bủa vây khiến cảm xúc của Tuất rất tiêu cực. Nếu muốn thành công thì nên biết tiết chế cảm xúc của mình làm sao để có thể mưu sự tốt hơn.

Phương diện tiền bạc cũng không mấy dư dả do bị hung tinh chiếu rọi. Tuổi Tuất dễ bị thua lỗ khi đầu tư và có thể tiêu tiền mà không kiểm soát được. Chính vì vậy hãy hạn chế chi tiêu và kiên nhẫn hơn với mọi người xung quanh trong 15 ngày tới nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả