Cuối ngày mai (4/12), TOP 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài ào ào như thác đổ, giàu nứt đố đổ vách, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Vận sự nghiệp của người tuổi Tý khởi sắc hơn những ngày cũ rất nhiều. Sẽ có một người lớn tuổi chỉ đường dẫn lối cho công việc của bạn. Chỉ cần khiêm tốn, hết mình thì bạn sẽ đạt được kết quả như đúng mong ước, kể cả thi cử hay đi làm.

Tình cảm của tuổi Tý và nửa kia tiến triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng dành thời gian cho người ấy. Bạn muốn người ấy luôn luôn cảm nhận được tình cảm chân thành và nồng nàn của mình, tình yêu của hai người sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

Bạn được Chính Tài cát tinh độ mệnh nên cần cù, chịu khó lo cho tương lai nên không sợ ví tiền bị thủng đáy. Buổi tối ngày cuối tuần này sẽ phải chi một khoản nhỏ cho nhu cầu giải trí của bản thân và những người trong nhà, đây là khoản chi nên có.

Vận sự nghiệp của người tuổi Tý khởi sắc hơn những ngày cũ rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi CN ngày 4/12/2022 của 12 con giáp cho thấy, ngày Ất Hợi ngày mai, tuổi Hợi làm việc hoàn toàn thoải mái, tự do. Con giáp này đang có một công việc phù hợp với năng lực và sở thích, môi trường làm việc tốt, tinh thần tốt nên hiệu quả được cải thiện rõ rệt, cấp trên cũng đánh giá cao về sự thông minh, nhanh nhẹn này của bản mệnh.

Vận trình tài chính có điềm báo sáng. Bạn có được doanh thu một ngày ổn định và có thêm những khách hàng tiềm năng trong tương lai gần nữa.

Tình cảm của bạn và người ấy phát triển ổn định. Hai người có thể rủ nhau ra ngoài để hâm nóng tình cảm xem sao. Chắc hẳn hai người sẽ cùng tạo nên được thêm nhiều kỉ niệm khó quên đấy.

Vận trình tài chính có điềm báo sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Về công việc, tuổi Mão đang được cấp trên quý mến và tin tưởng. Không những thế, bạn còn có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhiều đồng nghiệp tốt bụng đồng hành trong thời gian tới. Tuy chưa giàu kinh nghiệm nhưng con giáp này rất tự tin, lại có mối quan hệ rộng nên được cấp trên nhìn ra được thế mạnh này.

Tuổi Mão ngày mai sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi cho việc cầu tài, cầu danh. Bạn có thể khá bận rộn với những việc phát sinh nhưng đổi lại khả năng được cấp trên quan tâm và đánh giá tốt giúp có thêm nhiều cơ hội cải thiện thu nhập.

Vận trình tình duyên của tuổi Mão trong ngày CN này phát triển đúng như mong đợi, những mâu thuẫn hiểu lầm trước đó đã được hóa giải, các cặp đôi tìm được tiếng nói chung. Người độc thân cũng có cơ hội, tuy nhưng để chọn lựa được người phù hợp thì bản mệnh vẫn nên thận trọng một chút.

Về công việc, tuổi Mão đang được cấp trên quý mến và tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo