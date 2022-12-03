Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (4/12), TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tài chính lên hương, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản ting ting nhảy số, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền

12 con giáp tử vi 03/12/2022 07:35

Đúng 12h02p trưa mai 4/12, 3 con giáp này sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tài chính lên hương, cuối năm thu nhập vượng sắc, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của tuổi Tý vô cùng vượng phát. Bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối, tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, kiếm về tay không ít tiền bạc. Nhờ thế mà có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình.

Tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội ngay khi nó đến. Cứ chần chừ và do dự thì chỉ khiến thời cơ quý giá trôi qua mất, sau này dù có hối tiếc thế nào con giáp này cũng chẳng thể gặp được nó lần nữa.

Vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia khiến bạn vô cùng hạnh phúc và trân trọng tình cảm của đối phương. Người tuổi Tý vẫn còn độc thân, hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mà mình mới tiếp xúc gần đây vì biết đâu nửa kia mà mình đang tìm kiếm là một trong số họ.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (4/12), TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tài chính lên hương, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản ting ting nhảy số, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của tuổi Tý vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có thể được cất nhắc tới vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu. Bản mệnh là người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thậm chí thách thức còn là cách để bạn chứng minh thực lực của mình.

Con giáp này cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi họ cần. Chính những đức tính ấy giúp người tuổi ngọ nhận được sự nể phục và tin tưởng của mọi người. Cấp trên rất hài lòng với các ưu điểm này của bản mệnh và đó là lý do chặng đường thăng tiến suôn sẻ hơn rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh dự báo vui về tình cảm, con giáp này có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, nhất là trong những lúc cảm thấy thiếu tự tin hay thất vọng về bản thân mình. Hãy quý trọng tình cảm và mối quan hệ mà bản mệnh đang có, nhớ tận hưởng từng giây phút tuyệt vời đó đi.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (4/12), TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tài chính lên hương, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản ting ting nhảy số, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh dự báo vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tình duyên rực sáng, đào hoa nở rộ. Con giáp này có quý nhân chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng tìm ra một nửa mình chờ đợi đã lâu. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Đôi bên mong muốn có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận, cùng chăm sóc.

Tài tinh dự báo con giáp này sẽ trông đợi những điều tuyệt vời đến với mình. Có những điều tuổi Mùi tưởng chừng như khó có thể tin được là sự thật, nhưng thực tế, đó là do nỗ lực của bản mệnh suốt thời gian vừa qua mà thôi. Đây chính là ngày để gặt hái thành quả giá trị.

Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá tốt đẹp vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu người tuổi Mùi còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ những đồng nghiệp thân thiện giúp đỡ nhiệt tình nên vượt qua được.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (4/12), TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tài chính lên hương, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản ting ting nhảy số, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 3
Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh tiến triển khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Tử vi báo mệnh 3 con giáp này cuối ngày hôm nay (2/12), cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này được cảnh báo nên cẩn thận giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên kém sắc, xui rủi bám lấy không buông.

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