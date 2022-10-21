Cuối ngày hôm nay 21/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh vụt sáng, vận trình khởi sắc, thu nhập khả quan, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, gia đạo ấm êm, hài hòa hạnh phúc

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Sáu 21/10/2022 để thấy được rằng, Tuổi Tý khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tý và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Quan hệ với đồng nghiệp và đối tác khá tốt đẹp, tuổi Tý hôm nay được mọi người yêu quý hơn. Sức hấp dẫn này sẽ đem tới nhiều cơ hội làm ăn, chia sẻ.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần có một sự nghiệp ổn định, đường công danh khá tươi sáng. Con giáp này được đáng giá cao về năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm, cống hiến hết mình cho công việc, có thể coi đây là cơ hội để bản mệnh thăng tiến trong tương lai gần.

Vận thế tài lộc của bạn được che chở bởi quý nhân. Đầu óc thông minh đem tới nhiều ý tưởng về tiền tài. Khả năng cư xử chính trực, khéo léo trong các mối quan hệ xã giao đem về nhiều cơ hội làm ăn tốt. Các vấn đề liên quan đến tiền nong cũng được bạn dễ dàng giải quyết.

Tử vi hàng ngày cho thấy, về tình cảm chủ bình an thuận lợi. Bạn sống rất lạc quan và yêu đời, khiến mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sức sống dồi dào ấy.

Hôm nay người tuổi Dần có một sự nghiệp ổn định, đường công danh khá tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu hôm nay dự báo, công việc hôm nay bạn có sức sáng tạo vô biên. Trí tuệ và năng lực mở rộng vấn đề sẽ đem lại một ngày cát lợi, bạn được quý nhân che chở, giúp đỡ rất nhiều về mặt sự nghiệp.

Vận tài lộc dự báo một ngày nhiều may mắn. Bạn sẽ gặp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, có tin khách mua hàng, trả tiền... Có điều vận khí vẫn bị giới hạn ở mức đang tăng trưởng nên bạn cũng không thể kỳ vọng điều gì quá lớn lao.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Dậu, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Vận tài lộc dự báo một ngày nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo