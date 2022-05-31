Chuyên gia phong thủy tiết lộ 4 con giáp bị vận xui bủa vây năm Nhâm Dần 2022

Năm 2022, người tuổi Tỵ đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó.

Tuy bạn là người rất chân thành, song do tính cách lạnh lùng, nhiều khi cô độc, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nên mọi chuyện khó có thể thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì không hiểu ý nhau.

Bản mệnh thường không mấy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi bản tính lười biếng, được chăng hay chớ. Lại thêm tinh thần thiếu hăng hái, không sẵn sàng hành động nên dù có đặt ra kế hoạch cũng khó bắt tay vào làm. Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng, việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 là năm bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện Trực Thái Tuế, khiến vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống.

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác. Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Bạn và người ấy sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại khiến bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Xung Thái Tuế 2022, người tuổi Thân sẽ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn.

Bản mệnh thường xuyên vướng phải những chuyện rắc rối, phức tạp do đồng nghiệp mang lại. Dù có cố gắng là người đứng ngoài trong mọi việc nhưng kẻ tiểu nhân sẽ khó lòng bỏ qua cho bạn. Vì thế, hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc, đừng chủ quan, lơ là trong cả những việc quen thuộc, khiến kẻ xấu bụng nhân cơ hội gây rắc rối.

Người tuổi Thân với bản chất tự do, phóng khoáng có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì thế mà bạn thường vướng vào nhiều chuyện rối ren. Với người đã lập gia đình, nhiều mối quan hệ đan xen khiến vợ chồng nhiều khi bất ổn. Hai người dễ cảm thấy nghi kị nhau hoặc cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt, muốn đi tìm niềm vui ở bên ngoài.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, người tuổi Hợi đương đầu với sức ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế nên cuộc sống phải chịu những sự ảnh hưởng không nhỏ.

Vì bản thân con giáp này đã không phải là người quá coi trọng chức quyền nên thường tạo cho người khác cảm giác lười biếng, ỷ lại. Dù bản mệnh có đầu óc thông minh, linh hoạt nhưng lại ngại bắt tay vào công việc nên về cơ bản, bạn vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí để một vài người tìm được cơ hội vượt qua mình.

Vợ chồng người tuổi Hợi thường xuyên gặp những xung đột trong quan điểm, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Có lẽ hai người cần bình tĩnh ngồi lại để thảo luận vấn đề với nhau, tránh cường điệu quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lâm vào bế tắc.