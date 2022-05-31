3 con giáp vận đen – đỏ đan xen trong 7 ngày tới: Lời khuyên cực kì cần thiết

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dậu là người thẳng thắn, chính trực và biết cách thể hiện cảm xúc với người khác. Trong công việc, bạn chăm chỉ, biết cách xây dựng mối quan hệ cá nhân, nhờ vậy mà thường có người giúp đỡ, cho cơ hội đổi đời.

Dậu cũng là người không ngại khó, ngại khổ nên càng khó khăn lại càng tỏa sáng và phát triển hơn. Vận may của bạn sẽ tới từ thời điểm này, tiền tài, của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió tới tận cuối năm.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Thìn là người chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Thời gian qua, bạn gặp nhiều chuyện khó khăn, thử thách, tuy nhiên thời gian tới sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sự tích lũy của bạn sẽ gặt hái được thành công, được quý nhân phù trợ. Công việc càng về cuối năm càng suôn sẻ, bạn khá nhanh nhạy trước những cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên, địa vị cũng thăng hoa.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng của bạn khá tồi tệ vì nhiều chuyện đang xảy ra, sau đó bạn lại "giận cá chém thớt" nói những lời khó nghe với người thân yêu khiến cả hai tranh cãi liên tiếp. Thay vì tranh cãi, có lẽ bạn nên nhận lỗi sớm để được nhận sự hòa giải.

Việc kinh doanh đang trên đà phát triển, tình hình tài chính thăng hạng và bạn có khả năng đầu tư tiếp để mở rộng kinh doanh. Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn có nhiều mối quan hệ và đơn hàng có giá trị. Lòng kiên nhẫn của bạn đang được thử thách, tuy nhiên kết quả rất xứng đáng với những gì bạn bỏ ra.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 8, sẽ có 3 con giáp may mắn thoát kiếp nợ nần Những ngày cuối tháng 8, may mắn và tốt lành sẽ ghé thăm những con giáp này, giúp họ giải quyết phần nào khoản nợ.

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