Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Tư 23/11/2022, Tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Thủy sinh Mộc giúp tình cảm thêm nồng nàn. Tình yêu của Mão được tạo điều kiện để thăng hoa trong ngày này. Bạn và nửa kia luôn dành cho nhau sự chân thành, trân trọng và đồng cảm nên dù gặp sóng gió cũng cùng nhau dễ dàng vượt qua.

Tài lộc của Tuổi Mão trong ngày Thứ Tư này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Thủy sinh Mộc giúp tình cảm thêm nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi ngày 23/11/2022 của 12 con giáp, Lục Hợp nâng đỡ vận trình ngày thứ 4 ngày của người tuổi Dần nên mọi công việc đều thuận lợi, việc khó cũng tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Cũng nhờ bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào.

Ngày này, tài lộc của bản mệnh cũng khá hanh thông. Bạn đang tiến bước trên con đường gặt hái thành tựu, xuôi chèo mát mái. Những ngày trước mắt bạn sẽ vô cùng tuyệt vời, với những chuyện xảy ra khiến bạn cũng tự ngưỡng mộ nỗ lực và công sức của bản thân trong suốt khoảng thời gian trước đó.

Vận trình tình duyên của Tuổi Dần trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Dần nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Vận trình tình duyên của Tuổi Dần trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập có phần tăng tiến. Đa phần đều là khoản thu đến từ công việc chính. Do đó, bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình chứ đừng mơ mộng làm giàu bằng những điều chưa phù hợp ở thời điểm này. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc có thể khiến bạn chẳng đạt được điều gì.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Thìn có Chính Tài nâng đỡ nên thu nhập có phần tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo