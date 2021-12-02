Bước sang tháng 11 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân 'độ', tình yêu vụt sáng, gặp được chân ái của cuộc đời, tiền tài liên tục chạy vào tài khoản

12 con giáp tử vi 02/12/2021 05:34

Bước sang tháng 11 âm lịch, 3 con giáp được quý nhân 'độ'. Bởi, tình và tiền đều có sự thăng hoa rõ rệt khiến bao người phải ghen tị vì sự may mắn này.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Tuất không tạo được cảm giác thân thiện với bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người có trái tim ấm áp và biết lo nghĩ.

Bản thân tuổi Tuất vốn là những người chịu thương chịu khó và biết nắm bắt cơ hội tốt. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả.

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Tử vi học có nói, bước vào tháng 11 âm lịch sắp tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt.

Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn.

Trước khi bước qua năm 2022, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Có những việc họ tưởng như không thể nào giải quyết được, nhưng vận may bất ngờ lội ngược dòng, giúp họ xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ. 

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

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Bước vào giai đoạn trung niên, 10 người hết 9 người tuổi Dậu thành công trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi học có nói, bước vào tháng 11 âm lịch này, tuổi Dậu vốn gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn đầu năm, nhưng từ giai đoạn này trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió.

Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn vào những năm sau.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý đều có số mệnh phú quý và ít lo nghĩ, luôn có chí cầu tiến. Trên thực tế, tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, biết độc lập, tự chủ trong cuộc sống, họ không bao giờ muốn để mình thua kém bất cứ ai và rất tự tin trong cuộc sống.

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tý không gặt hái được nhiều thành công nhưng họ lại học được nhiều bài học quý giá. Đối với tuổi Tý, đường dài mới là quan trọng, vì vậy họ luôn chấp nhận buông bỏ một thứ để có được nhiều thứ.

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Tử vi học có nói, trước khi bước sang năm 2022, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Đặc biệt, họ còn có cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc sống cũng sung túc, đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì.

Đặc biệt, bước vào tháng 11 âm lịch này, tuổi Tý càng làm việc sẽ càng được thần tài chiếu cố, may mắn đến không ngừng, trong 5 đến 10 năm tới sẽ có cuộc sống an nhàn viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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