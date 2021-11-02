5 con giáp được thần tài gõ cửa tận nhà, của cải tăng chóng mặt, cát tinh chiếu sáng nguyên tháng 11

12 con giáp tử vi 02/11/2021 11:40

5 con giáp lên như diều gặp gió khi thần gõ cửa đã đến tận nhà và mang tài lộc đến cho các con giáp này. Họ sẽ có một tháng 11 nhiều điều may mắn, tiền của dư dả và kết thúc một năm với nhiều điều bất ngờ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu uôn làm việc chăm chỉ và không biết mệt mỏi. Trong tháng 11 này vận may sẽ tiếp tục đến với Sửu. Họ sẽ gặp được quý nhân và công việc của họ cũng trên đà phát triển hơn. Họ sẽ có một tháng đầy may mắn và tài chính cũng được tăng lên.

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Đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết. Bên cạnh đó, một số người tuổi Sửu còn có không gian riêng trong sự nghiệp, tránh xa những người có bụng dạ nhỏ nhen và hay phàn nàn.

Tuổi Mão

Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp. Bên cạnh đó tình yêu của con giáp này cũng được thăng hoa hơn. Mối quan hệ trong giai đoạn tìm hiểu cũng sẽ trở nên tốt hơn và cơ hội ở bên nửa kia sẽ rất cao.

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Trong tháng 11 này may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Trong vài tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như "cá gặp nước".

Tuổi Thân

Tuổi Thân thường là người năng động trong tâm trí và sẽ sử dụng tài nguyên mạng cá nhân để giúp phát triển sự nghiệp. Gần như trong suốt cuộc đời mình, Thân luôn gặp may mắn. Tháng 11 này cũng không phải ngoại lệ. Có thể nói, thiên thời địa lợi đều đang dành sự may mắn này cho người tuổi Thân. Họ có được nhiều cơ hội để phát triển bản thân và làm điều gì cũng được may mắn.

 

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Với một số người cầm tinh con Khỉ, vận tài lộc trong vài tháng tới sẽ vượt quá mong đợi. Nếu muốn tập trung nâng cao kỹ năng bản thân, Thân cần kiên trì. Nếu bạn muốn thay đổi thì hãy làm việc chăm chỉ, cả gia đình bạn sẽ trở nên giàu có.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường nhanh nhẹn, tính tình kiệm lời, có tài lãnh đạo phi thường. Họ làm việc gì cũng ổn định nên trong tháng 11 sẽ gặp nhiều may mắn. Chẳng những Tuất có cơ hội thoát khỏi những điều không suôn sẻ trong tháng trước mà cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ đến.

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Trong tương lai không xa, Tuất sẽ được sếp khen ngợi. Thành công thuộc về người kiên trì vì vậy Tuất cần nỗ lực phấn đấu không ngừng.

Tuổi Dậu

Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trong tháng 11. Nhờ trong tháng 11 này thần may mắn đã gõ cửa nên con giáp này sẽ bước sang tháng 12 với nhiều điều bất ngời. Nhưng trước mắt con giáp này sẽ có nhiều điều may mắn trong tháng 11 này.

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Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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